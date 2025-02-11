Предприниматели Крыма изготавливают тактические «кошки» для бойцов

Уже несколько сотен тактических крючков «кошек» отправились нашим бойцам от крымского предприятия «Конус». Они нужны для разминирования и эвакуации бойцов, наработками создатели поделились с кулибин-клубом Народного фронта.

Сама идея делать «кошки» возникла на производстве раньше, в «гражданских» целях, а сейчас проект доработали с учетом военных потребностей, в том числе встроив в них отвёртки.

Отзывы от крымских ребят с Курского направления самые хорошие — говорят уходят на «ура», — поделился член штаба Народного фронта в Крыму Ибраим Ширин.

А предприниматели планируют помогают и дальше — очередную партию они передали с Народным фронтом на Херсонское и Запорожское направления.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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