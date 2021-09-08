Предприниматели Крыма получат около миллиарда рублей микрозаймов в рамках нацпроекта  

Предприниматели Крыма, в рамках реализации в республике национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», в 2021 году смогут получить микрокредиты на общую сумму около 1 млрд. рублей. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров — министр финансов РК Ирина Кивико.

Все меры поддержки, разработанные органами власти республики, оказывают положительное влияние на сохранение и развитие бизнеса в Крыму. В нынешнем году Фондом микрофинансирования предпринимательства запланировано предоставить микрозаймов на сумму не менее 1 млрд. рублей, Крымским гарантийным фондом — поручительств на сумму не менее 2 млрд. рублей, — сказала Ирина Кивико.

По словам вице-премьера, с начала года Фондом микрофинансирования в рамках 17 специальных программ кредитования уже выдано 392 микрозайма на сумму 839,2 млн. рублей по ставкам не более 3%, 3,5% и 4,25%, соответственно.

Крымским гарантийным фондом поддержки в текущем году предоставлено 97 поручительств на 594 млн. рублей, что позволило привлечь 1 448,1 млн. рублей кредитных средств.

Ирина Кивико отметила, что активную информационно-консультационную и образовательную работу проводит Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства, специалистами которого в текущем году предоставлено 19,6 тыс. консультаций, проведено 216 мероприятий, обучено 1 857 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Региональной лизинговой компанией Республики Крым заключено 64 договора лизинга на сумму 644,9 млн. рублей, профинансировано средствами компании 391,4 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Республике Крым реализуется три региональных проекта: создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса; акселерация субъектов малого среднего предпринимательства; создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами.