Предприниматели популяризируют товары Города-Героя — «Сделано в Севастополе»

Два года назад от участников агропромышленного кластера города Севастополя поступило предложение о продвижении продукции, произведённой в городе, под единым брендом. В прошлом году был разработан зонтичный бренд «Сделано в Севастополе. Агропромышленный кластер». Зонтичный бренд — это стратегия продвижения, при которой бизнес выпускает разные категории товаров или услуг под одним узнаваемым именем. Все участники агропромышленного кластера могут размещать логотип на своей продукции, брендировать торговые точки.

Узнаваемость товаров за пределами Севастополя позволит создать положительный имидж, что, несомненно, приведёт к росту продаж для предпринимателей нашего города, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора центра «Мой бизнес» Наталию Борисову.

С момента начала предоставления услуги ей воспользовались 17 предпринимателей агропромышленного кластера Севастополя. Среди них сеть магазинов «Меркурий», организация по производству напитков «Крымский дар», ИП Кожемяченко Алексей Олегович – производство хлебобулочной продукции, ИП Максымив Наталия Павловна – производство колбасных изделий, ИП Евстратова Анастасия Игоревна – производство шоколадных батончиков.

Севастопольский предприниматель Юрий Гармаш, который занимается реализацией продуктов питания на основе грецкого ореха, также использует возможность размещения зонтичного бренда на своей продукции.

Мы популяризируем продукцию, которая произведена в нашем городе, чтобы покупатели за пределами нашего региона знали и понимали: сделано в Севастополе – это всегда качественно и доступно!, – отмечает предприниматель агропромышленного кластера Юрий Гармаш.

Информацию об услуге по размещению зонтичного бренда «Сделано в Севастополе. Агропромышленный кластер», а также других услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства можно получить в центре «Мой бизнес» по адресу: проспект Октябрьской революции, 42-Б корпус 6 или по телефону горячей линии: +7 (8692) 22-92-92.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя