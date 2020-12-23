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Налоговая служба Севастополя работает в режиме продленного дня по вопросам регистрации онлайн-касс
фото: открытые источники

Предприниматели Севастополя должны уплатить страховые взносы до конца календарного года

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:37 23.12.2020

В Налоговой службе Севастополя напоминают: страховые взносы для индивидуальных предпринимателей с годовым доходом менее 300 тысяч рублей в 2020 году составляют фиксированную сумму 40874 рублей за год. В эту сумму входят отчисления на обязательное медицинское страхование в размере 8426 рублей и пенсионные взносы в размере 32 448 рублей.

Следует отметить, что с момента внесения в единый государственный реестр записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и до момента прекращения деятельности все лица обязаны уплачивать страховые взносы за себя. Взносы уплачиваются налогоплательщиками даже в случае отсутствия ведения финансово-хозяйственной деятельности, — подчёркивают в пресс-службе ведомства.

Оплатить страховые взносы и узнать актуальную информацию о задолженности можно в «Личном кабинете индивидуального предпринимателя». Взносы также можно заплатить с помощью группы сервисов «Уплата налогов и пошлин индивидуальных предпринимателей».

Следует отметить, что периоды деятельности индивидуального предпринимателя включаются в страховой стаж, необходимый для назначения пенсии, при условии фактической уплаты страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

В случае неуплаты страховых взносов эти суммы переходят в разряд налогового долга.

Наличие долга является основанием для обращения за его взысканием в службу судебных приставов, которые могут принять ограничительные меры (в том числе, приостановить операции на счетах должника в банке, арестовать его имущество, ограничить выезд за пределы Российской Федерации) и другие ограничительные меры.

Предприниматели Севастополя должны уплатить страховые взносы до конца календарного года

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