Предприниматели Севастополя представили продукцию на выставке в Москве

В Москве стартовала XXIX выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. 2020-2021». 15 предпринимателей из Севастополя приняли участие в выставке и представили свои работы.

За последние 18 лет «Ладья» стала крупнейшей выставкой в России и Европе по данной тематике. Все ремесленники ежегодно ждут и готовятся к этому событию. На площадке «Экспоцентра» собрались представители ремесленного дела со всей России и каждый регион представляет свою экспозицию. С первых часов открытия выставки стало понятно, что севастопольские товары получили высокую оценку потребителей, которые буквально выстраивались в очередь к нашим предпринимателям, — цитирует пресс-служба директора Центра «Мой бизнес» города Севастополя Наталью Борисову.

Выставка организована Ассоциацией «Народные художественные промыслы России», при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Соорганизатор выставки – АО «ЭКСПОЦЕНТР».

«Ладья» – единственный выставочный проект России, который представляет весь спектр народного искусства в стране. Ежегодно выставка признается социально значимой и пользуется огромной популярностью у москвичей и гостей столицы. В выставке принимают участие творческие объединения, индивидуально работающие мастера и ремесленники из 57 регионов России.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя