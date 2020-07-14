Предприниматели Севастополя за апрель и май получили более 430 млн рублей поддержки

Напомним, мера господдержки касается предпринимателей Севастополя, которые попали в федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей и подавшие заявления на выплаты ФНС.

За два месяца было обработано 14849 заявлений от 12359 МСП. Всего в Севастополе на меры поддержки мог претендовать 7937 субъект МСП. Получило выплату за апрель – 4953 предпринимателей, за май – 4872 представителя бизнеса. Размер субсидии составлял 12130 рублей на каждого работника. Напомним, получить данную меру поддержки могли предприниматели, чьи основные оквэды включены в федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей. Чтобы получить субсидию заявитель должен был быть включен в реестр МСП и не иметь долгов более 3 тыс. рублей по состоянию на 1 марта 2020 года или на момент подачи заявления, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Правительством Севастополя разработаны аналогичные меры поддержки для предпринимателей, которые не попали в федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей. Общее количество МСП, претендующих на получение меры поддержки в Севастополе составляет 10218, с численностью работников более 16450 человек. В перечень ОКВЭД вошло более 427 видов и подвидов деятельности.

На сегодняшний день нашими предпринимателями подано 511 заявлений на региональную выплату, — подчёркивают в Правительстве Севастополя.

Субъекты МСП могут подать заявку на получение меры поддержки до 30.09.2020 на сайте https://grant.sev.gov.ru .