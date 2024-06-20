Предприниматели Севастополя могут воспользоваться поручительством Гарантийного фонда

Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Севастополя ведёт свою деятельность на базе центра «Мой бизнес» и с 2014 года оказывает поддержку бизнесу на этапе реализации и ведения проектов, а также помогает в кризисных ситуациях. Такая поддержка возможна в регионе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

За счёт оказания поддержки в виде поручительств бизнес с минимальными финансовыми и временными затратами может привлечь заёмные средства. Кроме того, сам механизм предоставления поручительств удобен тем, что отсутствует необходимость сбора дополнительных документов для фонда. Фонд рассматривает заявку в течение трёх дней, предприниматель экономит на страховании залога и издержках его оформления, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента экономического развития Дениса Профатилова.

За всё время работы фонд выдал поручительств на сумму свыше 2 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь на развитие бизнеса более 6 млрд. В основном средства были направлены на такие отрасли, как производство – 31,85%, оптовая торговля – 24,35%, строительство – 10%, сельское хозяйство – 8,3%, общественное питание – 7%, розничная торговля – 5,5%.

Гарантийная поддержка – это удобный инструмент в ведении бизнеса, а также на этапе запуска, где зачастую требуются большие финансовые вложения. Поскольку фонд берёт на себя часть обязательств, процесс получения средств становится намного проще.

Узнать подробнее о поддержке можно на сайте или по номеру телефона +7 (978) 938-14-39.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя