Предпринимателям Крыма продлили срок получения субсидий в условиях пандемии

О том, что федеральные и региональные власти продолжат оказывать меры поддержки малому и среднему бизнесу в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила председатель Комитета по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства Госсовета РК Оксана Доброрез в эфире радио «Спутник в Крыму». По ее словам, пандемия существенно затронула экономику Крыма, поэтому меры, принятые в этот период, были направлены на нивелирование всех негативных последствий, связанных с ограничениями, вызванными распространением коронавирусной инфекции.

Главной проблемой, с которой столкнулись предприятия республики в этот период, стало пополнение оборотных средств. Бизнесу необходимо развиваться, а для этого надо брать займы, но под невысокий процент. При этом не стоит забывать, что Крым находится под санкциями, в банковском секторе полностью отсутствует конкуренция, поэтому меры поддержки со стороны правительства стали жизнеопределяющими для промышленного сектора республики, — цитирует пресс-служба Госсовета РК парламентария.

На данный момент в Крыму основная помощь предприятиям заключается в субсидировании, льготном кредитовании, сохранении занятости населения. Так, с целью повышения доступности финансирования промышленных предприятий в Республике Крым в апреле 2019 года создан «Крымский региональный фонд развития промышленности:

Он выступает за создание конкурентного отечественного продукта. Его работа эффективна и востребована, он предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологической продукции. Речь идет о займах от 3 до 5% годовых для промышленных предприятий. Банковский сектор не способен дать такие ставки, — отмечает Оксана Доброрез.

По словам депутата, фонд развития промышленности будет докапитализирован на сумму 800 млн рублей из федерального бюджета, поскольку реальная потребность промышленного комплекса составляет около 2 млрд рублей.