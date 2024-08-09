Предпринимателям Крыма удалось привлечь свыше 2 млрд рублей в виде заёмных средств на развитие бизнеса

Благодаря сотрудничеству с Крымским гарантийным фондом с начала года предпринимателям республики удалось привлечь свыше 2 млрд рублей в виде заёмных средств на развитие бизнеса. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
За семь месяцев текущего года в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» Крымским гарантийным фондом было заключено ровно 100 договоров поручительств на сумму 847,9 млн рублей. Благодаря этому предпринимателям республики удалось привлечь финансирование в размере свыше 2 млрд рублей, которые были направлены на пополнение оборотных средств, выполнение текущих ремонтов, расширение производства и многое другое, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.
Напомним, Крымский гарантийный фонд действует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», предоставляя поручительства суммой до 50 млн рублей субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым, не располагающим достаточным залоговым обеспечением.
источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым
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