Предпринимателям Севастополя разъяснили типичные ошибки при оформлении градостроительных разрешений

В Центре «Мой Бизнес» под председательством и. о. заместителя губернатора Максима Жукалова состоялся круглый стол с участием представителей бизнеса, руководителей профильных органов власти и уполномоченного по правам предпринимателей в Севастополе.

Основной акцент был сделан в вопросах получении двух важных государственных услуг: разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и отклонение от предельных параметров застройки.

Нам важно не просто формально соблюдать нормы, а находить решения, которые будут работать и для города, и для предпринимателей. Мы видим высокую вовлеченность со стороны бизнеса — это хороший сигнал, и мы готовы к открытому диалогу, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Максима Жукалова.

Особое внимание было уделено причинам отказов — более чем в 80% случаев заявления возвращаются из-за отсутствия обязательных заключений, подтверждающих соответствие проектов требованиям технических регламентов.

Часто проблема не в законодательстве, а в том, как документы подготовлены. Заключение должно быть выполнено квалифицированной организацией и быть основано на требованиях сводов правил. Это ключевой элемент для принятия положительного решения, — отметила директор департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева.

Участники смогли задать интересующие вопросы и обсудить проблемы, связанные с использованием уже существующих объектов под новые цели — например, перевода жилых домов в нежилые помещения без реконструкции. Было подчеркнуто: легализация возможна только после приведения объекта в соответствие с нормами и параметрами Правил землепользования и застройки (ПЗЗ).

По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог и разработать методические рекомендации для заявителей, чтобы сделать процедуры более понятными и доступными.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя