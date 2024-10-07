Предприятие из Крыма стало первым в стране производителем органического жердела

Жердель – это разновидность абрикоса. Эти фрукты обычно мельче абрикоса. Они более устойчивы к холоду, и их можно сажать в Средней полосе. Их цветение происходит очень рано, когда на деревьях еще не распустились зеленые листочки. Плодоносит жердель каждый год. Эти плоды пригодны для изготовления кураги и варенья. КФХ «Тенистое» стало третьим «органиком» в Республике Крым. Ранее сертификаты получили ИП ГКФХ Шелаев Дмитрий Владимирович (виноград и вино) и КФХ «Качинские лозы» (виноград), — отмечают в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.