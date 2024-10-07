Предприятие из Крыма стало первым в стране производителем органического жердела

2 октября 2024 года в Моске Роскачество сертифицировало первого в стране производителя органического жердела. Им стал производитель из села Суворово Бахчисарайского района Республики Крым – КФХ «Тенистое». Помимо жердела на соответствие требованиям к органическому производству сертифицированы виноград, черешня, персики и арбуз.
Жердель – это разновидность абрикоса. Эти фрукты обычно мельче абрикоса. Они более устойчивы к холоду, и их можно сажать в Средней полосе. Их цветение происходит очень рано, когда на деревьях еще не распустились зеленые листочки. Плодоносит жердель каждый год. Эти плоды пригодны для изготовления кураги и варенья. КФХ «Тенистое» стало третьим «органиком» в Республике Крым. Ранее сертификаты получили ИП ГКФХ Шелаев Дмитрий Владимирович (виноград и вино) и КФХ «Качинские лозы» (виноград), — отмечают в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.
Успешное прохождение сертификации подтверждает, что продукция полностью соответствует требованиям ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации».
источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК
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С тегами: сельское хозяйство крыма