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Предприятие «Вода » приобрело в лизинг 16 единиц новой спецтехники
фото: пресс-служба Министерства ЖКХ в РК

Предприятие «Вода Крыма» приобрело в лизинг 16 единиц новой спецтехники

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:42 17.05.2024

Предприятие «Вода Крыма» приобрело в лизинг 16 единиц новой современной спецтехники общей стоимостью более 95 млн рублей. Филиалы ГУП РК «Вода Крыма» получат новую спецтехнику: 7 автомобилей АВР ГАЗель; 3 вакуумных автомобиля ГАЗон; 2 гусеничных и 4 колесных экскаватора.

В настоящее время на балансе ГУП РК «Вода Крыма» насчитывается 600 единиц техники, в том числе автомобили бортовые, самосвалы, 78 экскаваторов, 11 кранов, 158 автомобилей АВР, 19 автомобилей для гидравлической очистки труб, а также 77 вакуумных и илососных машин.  В период с 2021 по 2023 год предприятием было приобретено 27 единиц автомобильной и тракторной техники на общую сумму около 200 млн рублей, — сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ РК. 

Источником финансирования стали средства бюджета г. Москвы в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

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источник: по информации пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

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