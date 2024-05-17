Предприятие «Вода Крыма» приобрело в лизинг 16 единиц новой спецтехники

Предприятие «Вода Крыма» приобрело в лизинг 16 единиц новой современной спецтехники общей стоимостью более 95 млн рублей. Филиалы ГУП РК «Вода Крыма» получат новую спецтехнику: 7 автомобилей АВР ГАЗель; 3 вакуумных автомобиля ГАЗон; 2 гусеничных и 4 колесных экскаватора.
В настоящее время на балансе ГУП РК «Вода Крыма» насчитывается 600 единиц техники, в том числе автомобили бортовые, самосвалы, 78 экскаваторов, 11 кранов, 158 автомобилей АВР, 19 автомобилей для гидравлической очистки труб, а также 77 вакуумных и илососных машин. В период с 2021 по 2023 год предприятием было приобретено 27 единиц автомобильной и тракторной техники на общую сумму около 200 млн рублей, — сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ РК.
Источником финансирования стали средства бюджета г. Москвы в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.
источник: по информации пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым
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С тегами: водоснабжение Крыма