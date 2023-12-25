Предприятия Крыма расширяют географию экспорта и выставочной деятельности, акцентируя внимание на установлении взаимовыгодных торгово-экономических связей со странами Ближнего Востока, Азии, Африки. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико по итогам конференции Южного регионального центра поддержки экспорта (ЮРЦПЭ).

География экспортных поставок крымских предприятий, благодаря поддержке федеральных и региональных органов власти, растет с каждым годом. Свидетельством тому является регулярное присутствие крымских производителей на ведущих мировых выставочных площадках, расширение ассортимента продукции, — рассказала Ирина Кивико.

По ее словам, в 2023 году крымчане приняли участие в международных мероприятиях в Узбекистане, Вьетнаме, Армении, Катаре, КНР, ОАЭ. Были проведены образовательные тренинги для предпринимателей республики, которые развивают, или хотят развивать экспортные направления.

В 2024 году пройдут онлайн встречи с торгпредами РФ в Белоруссии, Турции, КНР, ЮАР, ряде других стран. Предприятия из Республики Крым примут участие в целом ряде международных выставок, где представят продукцию сельского хозяйства, пищевой, легкой, винодельческой, парфюмерно-косметической промышленности. Ожидаются бизнес-миссии в Белоруссию, КНР, Турцию. Будут проведены образовательные курсы, мастер-классы и круглые столы. Главным событием 2024 года обещает стать Четвертый Международный форум «Время для экспорта», который пройдет в регионе.

В рамках конференции ЮРЦПЭ первый заместитель министра экономического развития Республики Крым Роман Хитущенко наградил лучшие предприятия-экспортеры, состоялось также обсуждение преимущества электронной торговли, рассмотрены и другие вопросы.

Фото и материалы: пресс-служба министерства экономического развития РК.