Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Предприятия Севастополя могут получить субсидии для найма людей с ОВЗ
Новости Республики
Предприятия Севастополя могут получить субсидии для найма людей с ОВЗ
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Предприятия Севастополя могут получить субсидии для найма людей с ОВЗ

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:05 11.07.2025

Предприятия Севастополя могут получить выплату до 100 000 рублей на оборудование рабочего места для соискателя с ограниченными возможностями. Субсидию в рамках нацпроекта «Кадры» предоставляет кадровый центр «Работа России». Получить могут юридические лица и ИП, которые создают рабочее место для соискателя с ограниченными возможностями по направлению службы занятости.

Для оформления необходимо:

1. Создать и оборудовать рабочее место для соискателя с ограниченными возможностями.
2. Трудоустроить сотрудника по направлению центра занятости.
3. Подать заявку в системе «Электронный бюджет».
4. Дождаться решения — рассмотрение за 10 рабочих дней.

Узнайте больше:  Инвестпроект по развитию морского порта в Камышовой бухте - как идут дела

Узнать подробности можно в Кадровом центре «Работа России» по адресу ул. Руднева, 40, телефон: +7 (8692) 66-22-92.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x