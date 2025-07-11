Предприятия Севастополя могут получить субсидии для найма людей с ОВЗ

Предприятия Севастополя могут получить выплату до 100 000 рублей на оборудование рабочего места для соискателя с ограниченными возможностями. Субсидию в рамках нацпроекта «Кадры» предоставляет кадровый центр «Работа России». Получить могут юридические лица и ИП, которые создают рабочее место для соискателя с ограниченными возможностями по направлению службы занятости.

1. Создать и оборудовать рабочее место для соискателя с ограниченными возможностями.

2. Трудоустроить сотрудника по направлению центра занятости.

3. Подать заявку в системе «Электронный бюджет».

4. Дождаться решения — рассмотрение за 10 рабочих дней.

Узнать подробности можно в Кадровом центре «Работа России» по адресу ул. Руднева, 40, телефон: +7 (8692) 66-22-92.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя