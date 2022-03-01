Предприятия торговли Крыма работают в штатном режиме. Об этом сообщил министр промышленной политики РК Александр Трянов. По его информации, в Республике функционируют 13 789 объектов розничный торговли с торговой площадью более 1 миллион кв. метров по продаже продовольственных (6 567) и непродовольственных товаров (7 222). Также более пяти тысяч нестационарных торговых объектов (43,4% от общего количества) постоянного (4 921) и сезонного размещения (1 050), 280 оптовых торговых объектов, 46 розничных рынков более чем на 16 тысяч торговых мест, из которых почти 5 тысяч мест (30%) предусмотрены непосредственно для крымских товаропроизводителей.

Оборот розничной торговли на 89,5% формируется торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка. Доля продаж товаров, реализуемых на розничных рынках и ярмарках, составила 10,5%, – проинформировал Александр Трянов.

Министр также доложил, что минпром Крыма проводит мониторинг наличия товаров и уровня цен в 200 магазинах местных торговых сетях и 391 магазинов шаговой доступности и НТО.

Региональными сетями создан и поддерживается товарный запас в магазинах, в распределительных центрах по основным социальным значимым категориям превышающий 40 дней торговли. Чтобы держать эту планку мы проводим ежедневный мониторинг не только по наличию номенклатуры, но и ценам, а также спроса в основных объектах розничной торговли, – сообщил Александр Трянов.

Он добавил, что в текущей ситуации особое внимание уделяется магазинам в северном Крыму.

В случае необходимости торговые организации готовы организовать работу по ускорению доставки товаров. Пока такой потребности мы не видим, – проинформировал глава Минпрома Крыма.

По информации министра, на сегодняшний день запасы продовольственных товаров, которые формируются с учетом динамики спроса, имеются в достаточном количестве для обеспечения потребителей, в том числе за счет продукции крымских производителей.

По состоянию на 1 марта остатки товаров в крупных торговых сетях составляют по крупам до 73 дней, по овощам до 15 дней, по сахару до 39 дней, по предметам личной гигиены первой необходимости – от 46 дней (спички) и до 92 дней на порошок стиральный, пасту зубную, бутылочки детские для кормления, соски-пустышки, подгузники детские – до 100 дней. В мелкорозничной торговой сети остатки молочной продукции от 5 до 10 дней, крупы – от 8 до 47 дней; мясо и мясопродуктов – до 12 дней; овощей – от 2 до 14 дней. Доля крымских товаропроизводителей составляет около 30 % от общего объема реализуемых товаров.

Фото и материалы: пресс-служба министерства промышленной политики РК.

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