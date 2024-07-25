Предприятиям агропромышленного комплекса Севастополя предлагают выходить на международный рынок

Российский экспортный центр совместно с Министерством сельского хозяйства России реализует программу по созданию, управлению и содержанию постоянно действующих демонстрационных павильонов в Турции, КНР, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Саудовской Аравии. В павильонах может быть размещена и продукция севастопольских предприятий.
Размещение в павильонах позволяет компаниям показать собственную продукцию потенциальным покупателям, наладить контакты и повысить узнаваемость севастопольских предприятий среди иностранных потребителей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Центра «Мой бизнес» Наталию Борисову.
Для того, чтобы предприниматели Севастополя имели возможность реализовать свою продукцию в павильонах необходимо:
1. Зарегистрироваться и получить услугу на платформе «Мой экспорт»;
2. Выбрать павильон для размещения;
3. Заполнить электронную заявку и пройти скоринг;
4. Подписать оферту с российским экспортным центром в электронном виде.
После завершения регистрационных процедур предпринимателям Севастополя будет доступно:
— размещение продукции в выбранном павильоне на бесплатной основе;
— бесплатное размещение и продвижение продукции в интернет-магазине и на электронных площадках;
— бесплатная доставка в выбранные павильоны.
Основная цель постоянно действующих демонстрационных павильонов – оказать содействие севастопольским экспортерам-производителям продукции агропромышленного комплекса в продвижении собственных товаров на внешних рынках.
Дополнительную информацию можно получить в Российском экспортном центре по телефонам: +74959374747 (доб. 1308), +79150720188 или по адресу электронной почты: gvozdeva@exportcenter.ru.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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