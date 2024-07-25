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Предприятиям агропромышленного комплекса Севастополя предлагают выходить на международный рынок
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Предприятиям агропромышленного комплекса Севастополя предлагают выходить на международный рынок

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:04 25.07.2024

Российский экспортный центр совместно с Министерством сельского хозяйства России реализует программу по созданию, управлению и содержанию постоянно действующих демонстрационных павильонов в Турции, КНР, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Саудовской Аравии. В павильонах может быть размещена и продукция севастопольских предприятий.

Размещение в павильонах позволяет компаниям показать собственную продукцию потенциальным покупателям, наладить контакты и повысить узнаваемость севастопольских предприятий среди иностранных потребителей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Центра «Мой бизнес» Наталию Борисову.

Для того, чтобы предприниматели Севастополя имели возможность реализовать свою продукцию в павильонах необходимо:

1.  Зарегистрироваться и получить услугу на платформе «Мой экспорт»;

2.  Выбрать павильон для размещения;

3.  Заполнить электронную заявку и пройти скоринг;

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4.  Подписать оферту с российским экспортным центром в электронном виде.

После завершения регистрационных процедур предпринимателям Севастополя будет доступно:

— размещение продукции в выбранном павильоне на бесплатной основе;

— бесплатное размещение и продвижение продукции в интернет-магазине и на электронных площадках;

— бесплатная доставка в выбранные павильоны.

Основная цель постоянно действующих демонстрационных павильонов – оказать содействие севастопольским экспортерам-производителям продукции агропромышленного комплекса в продвижении собственных товаров на внешних рынках.

Дополнительную информацию можно получить в Российском экспортном центре по телефонам: +74959374747 (доб. 1308), +79150720188 или по адресу электронной почты: gvozdeva@exportcenter.ru.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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