Предпрофессиональные классы помогают крымским школьникам сделать осознанный выбор профессии

Предпрофессиональное образование — это новая модель профориентации в школах. Совместно с работодателями в школах открываются профильные предпрофессиональные классы. Она уже много лет помогает старшеклассникам Крыма получать знания о будущей профессии и осознанно определять путь своего развития еще в школе. Основные направления классов – педагогическое, инженерное, медицинское, аграрное, предпринимательское, военное. Сегодня каждая третья школа Крыма реализует проекты предпрофессионального образования, — отметила вице-премьер.

В 2024/2025 учебном году в школах республики функционирует 331 класс профессиональной направленности. В них обучается более 5 тысяч старшеклассников. Так, открыты «психолого-педагогические классы» — 103 класса с охватом более полутора тысячи учеников. В данных классах дети знакомятся с основами педагогической специальности, проходят педагогическую практику.

Создано 46 «инженерных классов» с охватом 817 обучающихся. В данном направлении подростки углубленно изучают математику, физику, химию, информатику, черчение и программирование. Для учащихся, которые планируют стать медицинскими работниками, функционирует 37 «медицинских классов», в них обучается 567 человек. Открыты 52 «аграрных класса». В них 547 школьников изучают современные агротехнологии и сельскохозяйственную технику. Функционирует 25 «медийных классов» (434 учеников), 35 «предпринимательских классов» (622 ученика).

С 2020 года расширяется сеть «курчатовских классов». Это новый формат предпрофильного обучения, где ребята изучают генетические и природоподобные технологии, проводят исследования под руководством ученых. В новом учебном году сеть «курчатовских классов» составляет 116 единиц (3 005 обучающихся 5-9 классов) в 32 школах.