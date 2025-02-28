Председатель дома — опасная «должность». Можно и банкой в лоб получить. Инцидент в Севастополе

По предварительной информации, 42-летняя женщина пришла в гости к своему соседу, являющемуся председателем дома, чтобы обсудить спорные моменты, связанные с оплатой коммунальных услуг. Пенсионер утверждал, что у неё имеются задолженности по оплате, с чем женщина была категорически не согласна. В ходе обсуждения между соседями возник словесный конфликт, который перерос в физическое противостояние. Хозяин квартиры начал выпроваживать гостью из своей жилплощади, подталкивая ее к выходу, однако не рассчитал силу и женщина потеряла равновесие, упав на стол, где стояла пустая трехлитровая стеклянная банка. Возмущенная действиями соседа, она схватила банку и бросила ее в соседа, попав ему в лоб, после чего покинула квартиру, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Пострадавший обнаружил кровотечение и вызвал скорую медицинскую помощь. Прибывшие на место медики оказали ему необходимую помощь и сообщили о происшествии в полицию.

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Гагаринскому району оперативно установил личность подозреваемой и задержал ее. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ей грозит до двух лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю