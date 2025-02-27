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Председатель Российского Союза Молодежи поддержал студенческий Севастополь
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Председатель Российского Союза Молодежи поддержал студенческий Севастополь

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:13 27.02.2025

В Севастополе состоялась рабочая встреча начальника управления по делам молодежи Марины Слонченко и Председателя Российского Союза Молодежи Дмитрия Покровского.

Цель визита в Севастополь – прошла отчетно-выборная конференция, был выбран новый председатель Российского союза молодежи. Посчитал важным приехать поддержать, понять какие точки развития, какую поддержку оказать. В Севастополе одна из крупнейших организаций, которая действительно много делает для молодежи, реализует много проектов.  Мы надеемся, что сейчас будет новый вектор, новый импульс развития региональной организации, который принесет новые проекты и идеи, которые помогут молодежи Севастополя еще больше верить в возможности своей реализации и пользоваться этими возможностями, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Дмитрия Покровского.

Марина Слонченко вместе с Денисом Цыганком – членом Бюро Центрального комитета РСМ от ЮФО –  обсудили с Дмитрием Покровским планы совместной работы управления по делам молодежи города Севастополя и регионального отделения РСМ.

В ходе рабочей встречи поговорили о проектах, которые проводятся в Севастополе: Российская студенческая весна, Российская школьная весна, конкурс «Молодые лица страны» и премия «Студент года», которую вручают уже 10 лет.

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Также во время встречи поговорили о том, что Севастополь может усилить свои позиции в качестве площадки для окружных, межрегиональных и всероссийских мероприятий.

Российский союз молодежи в Севастополе добился значительных успехов с 2014 года. Флагманские проекты, которые уже несколько лет успешно реализуются, отлично это подтверждают. Мы также продолжаем направлять молодежь на всероссийские этапы, где они представляют наш город-герой. Примером может служить Тихон Посаженников, студент филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова, ставший «Мистером Студенчество России» в 2024 году. Это вдохновляет других ребят стремиться к высоким достижениям. Сегодня мы также обсудили возможность превращения Севастополя в площадку для окружных, межрегиональных и всероссийских мероприятий.  Это отличная идея, которая поможет усилить позиции нашего города на молодежной карте страны и предоставит новые возможности для нашей талантливой молодежи, – поделилась начальник управления по делам молодежи Марина Слонченко.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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