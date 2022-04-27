Председатель Следкома РФ пообщался с беженцами, «осевшими» в Республике Крым и Севастополе

Встреча прошла в режиме видеоконференции.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел прием беженцев, прибывших в Республику Крым и Севастополь с территории Донбасса.

Заявители озвучили вопросы, которые волнуют всех беженцев. В основном это проблемы юридического и бытового характера. В целом заявители единодушно отметили, что на территории Российской Федерации для них созданы все условия: многие люди расселены в пункты временного размещения, для них организовано питание, получение необходимых лекарств, дети имеют возможность посещать образовательные учреждения. Важнейшие вопросы — прохождение пенсионерами комплексного медицинского обследования состояния здоровья; оздоровление на территории Республики Крым; приобретение гражданства РФ; получение пенсионного обеспечения; льготное кредитование для последующего строительства или покупки жилья, — сообщили в Следственном комитете.

Точная цифра: на территории полуострова сейчас находится 16 тысяч беженцев. Из них 5,5 тысяч допрошены следователями по обстоятельствам совершения преступлений украинскими националистами. Большинство прибывших признаны потерпевшими, их показания зафиксированы и приобщены к уголовным делам.

Следственным управлением уделяется большое внимание лицам, вынужденно покинувшим места своего постоянного проживания на территории Донбасса и Украины, им оказывается содействие в решении вопросов социально-бытового характера для скорейшего обустройства и благополучного возвращения к мирной жизни, — отметили в Следкоме.

Одним из наиболее сложных оказался вопрос, связанный с получением российских паспортов прибывшими в Крым и Севастополь несовершеннолетними. Для их дальнейшего пребывания и обустройства на территории Российской Федерации требуется волеизъявление родителей, оставшихся по долгу службы в Донбассе.

Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю наладить контакт со следователями, которые в настоящее время дислоцируются на территории ДНР и ЛНР. Это будет способствовать оперативному и более продуктивному разрешению вопросов беженцев по истребованию документов в республиканских органах и службах для их передачи по каналам ведомственной связи. Кроме того, данное взаимодействие позволит оказать помощь тем людям, которым длительное время ничего не известно о своих родных и близких, оставшихся в зоне проведения специальной военной операции. В этих целях заявителями будет предоставлена контактная информация с указанием адресов проживания и анкетных данных разыскиваемых ими родственников. Председатель Следственного комитета также поручил уделить внимание данной тематике в рамках работы горячей линии, организованной ведомством для помощи беженцам.