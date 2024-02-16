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Председатель Совета министров Республики Юрий Гоцанюк посетил ИК-1 г. Симферополя

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк посетил ИК-1 г. Симферополя

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:55 16.02.2024

В сопровождении начальника УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю Вадима Булгакова и руководства исправительной колонии премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк осуществил обход производственных площадей, где ознакомился с разнообразным ассортиментом выпускаемой продукции.

С целью взаимодействия по вопросам размещения заказов и популяризации промышленного сектора начальник регионального УФСИН Вадим Булгаков рассказал о положительных примерах взаимодействия с государственными и муниципальными органами Республики Крым. При этом подчеркнул, что центр трудовой адаптации пенитенциарного ведомства обладает огромным потенциалом, не стоит на месте, постоянно развивается и наращивает объемы производства для максимального привлечения к оплачиваемому труду осужденных, — отмечают в пресс-службе УФСИН России по РК и г. Севастополю.

Со своей стороны Председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк отметил, что выпускаемые товары качественные и конкурентоспособные, а также выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с исправительными учреждениями в части размещения заказов на изготовление швейных изделий и мебели для нужд региона.

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Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк посетил ИК-1 г. Симферополя

источник: пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю

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