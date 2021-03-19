Председателю ПАСЕ рассказали о водной блокаде Крыма Украиной

Министр иностранных делам России Сергей Лавров на встрече с председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом акцентировал проблему водной блокады Крыма как гуманитарного преступления.

Акцентирована проблема водной блокады Крыма как гуманитарного преступления и коллективного наказания населения полуострова, — говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

Лавров также подтвердил готовность России к честному диалогу.

До собеседника доведены российские оценки тревожного состояния дел в Совете Европы, особенно в его Парламентской ассамблее, — говорится в сообщении. — Подтверждена открытость к конструктивному, равноправному, свободному от логики двойных стандартов диалогу — с целью восстановления роли Совета Европы в качестве ключевого инструмента укрепления единства европейских народов в соответствии со статьей 1 его Устава. Отмечена важность адаптации мониторинговых механизмов ПАСЕ к современным условиям.

В дипведомстве также указали, что в ходе встречи были изложены российские подходы к актуальным региональным вопросам, стоящим на повестке дня ПАСЕ. В частности:

Подчеркнута необходимость активизации усилий по обеспечению прав национальных меньшинств, включая получение образования на родном языке, свободный доступ к информации, решение проблемы негражданства.

На встрече, как проинформировали в министерстве, было указано на «возможности СЕ как площадки для наращивания сотрудничества в борьбе с пандемией и в целом в области здравоохранения«.