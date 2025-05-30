Представитель Нотариальной палаты Севастополя принял участие в семинаре для IT-специалистов нотариальных палат﻿

Севастопольцы могут проверить, находится ли участок под охраной культурного наследия﻿

Узнайте больше: Севастопольцы могут проверить, находится ли участок под охраной культурного наследия﻿

С 27 по 28 мая в Москве состоялся семинар по информационным технологиям для IT-специалистов нотариальных палат субъектов Российской Федерации, организованный Федеральной нотариальной палатой.

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