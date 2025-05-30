Представитель Нотариальной палаты Севастополя принял участие в семинаре для IT-специалистов нотариальных палат﻿

С 27 по 28 мая в Москве состоялся семинар по информационным технологиям для IT-специалистов нотариальных палат субъектов Российской Федерации, организованный Федеральной нотариальной палатой.
В работе семинара принял участие специалист по системному администрированию Константин Коцур.
На мероприятие обсуждались важные вопросы обеспечения нотариальной деятельности, касающиеся сферы информационных технологий:
- развитие информационной системы нотариата;
- защита информации от угроз и уязвимостей;
- актуальные вопросы информационной безопасности;
- актуальные вопросы Удостоверяющего Центра;
- онлайн сервисы единой информационной системы нотариата, её текущее состояние и перспективы развития;
- учёт передачи дел в единой информационной системе нотариата;
- использование в нотариальной деятельности электронных документов, в том числе нотариально удостоверенных;
- о новых подходах к работе службы поддержки;
- удостоверение решения органа юридического лица с участием в заседании дистанционно: проблемы и методы реализации;
- единая система сайтов нотариата: результаты и планы;
- установление нотариусом личности при личном приеме и при совершении удаленно нотариальных действий;
- нотариат на Едином портале государственных услуг (запись к нотариусу, ГЭПС, «цифровое наследство»);
- рекомендации по оборудованию и программному обеспечению для нотариальной конторы. Защита персональных данных в нотариальной конторе.
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