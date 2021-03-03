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Представителей студотрядов Севастополя обучат мастерству гостеприимства

Представителей студотрядов Севастополя обучат мастерству гостеприимства

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 16:59 03.03.2021

2 марта в Точке кипения Севастопольского государственного университета для 60 участников состоялось открытие Школы сервиса и гостеприимства. Ребята пройдут обучение по 4 направлениям: официант, бармен, горничная, матрос-спасатель. В рамках мероприятия руководитель проекта выступила с краткой информацией о программе обучения.

Сервисное направление студенческих отрядов является одним из приоритетных как в нашем регионе, так и в Южном федеральном округе. Здорово, что среди представителей нашего отделения есть те, кто выигрывает грантовые проекты на реализацию крупных мероприятий. Я уверен, что за месяц обучения ребята получат те необходимые знания, навыки и опыт от экспертов данной сферы, которые смогут применить этим летом на трудовых объектах, — говорит командир штаба Севастопольского регионального отделения Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» — Денис Кондратьев.

О структуре обучения рассказала руководитель сервисного направления штаба Севастопольского регионального отделения Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» — Дарья Денисова:

В течение месяца будут проведены как лекционные, так и практические занятия, которые организованы в форме интерактивов с использованием необходимого инвентаря, чтобы ребята применяли полученные знания на практике. На занятиях участников ждут мастер-классы от специалистов сферы сервиса и гостеприимства с опытом работы более 5 лет. Завершится Школа тестированием, после успешной сдачи которого каждый получит сертификат, позволяющий трудоустроится в летний период.

Одним из участников образовательной программы стала кандидат и медик сервисного отряда «Затмение.» — Наталья Голубь:

Я рада, что Школа проходит в очном формате, так информация усваивается намного лучше. Жду от мероприятия массу новых знаний, знакомств и впечатлений. С нетерпением жду занятий, так как знаю, что будут потрясающие спикеры.

Представителей студотрядов Севастополя обучат мастерству гостеприимства Представителей студотрядов Севастополя обучат мастерству гостеприимства Представителей студотрядов Севастополя обучат мастерству гостеприимства

Мероприятие реализовывается Севастопольским региональным отделением МООО «Российские Студенческие Отряды» благодаря поддержке Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя, а также ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя», в рамках конкурса молодежных проектов города Севастополя 2020 года.

Автор: Кристина Саркисова – пресс-служба СевРО МООО «РСО»

Представителей студотрядов Севастополя обучат мастерству гостеприимства

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