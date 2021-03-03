Представителей студотрядов Севастополя обучат мастерству гостеприимства

2 марта в Точке кипения Севастопольского государственного университета для 60 участников состоялось открытие Школы сервиса и гостеприимства. Ребята пройдут обучение по 4 направлениям: официант, бармен, горничная, матрос-спасатель. В рамках мероприятия руководитель проекта выступила с краткой информацией о программе обучения.

Сервисное направление студенческих отрядов является одним из приоритетных как в нашем регионе, так и в Южном федеральном округе. Здорово, что среди представителей нашего отделения есть те, кто выигрывает грантовые проекты на реализацию крупных мероприятий. Я уверен, что за месяц обучения ребята получат те необходимые знания, навыки и опыт от экспертов данной сферы, которые смогут применить этим летом на трудовых объектах, — говорит командир штаба Севастопольского регионального отделения Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» — Денис Кондратьев.

О структуре обучения рассказала руководитель сервисного направления штаба Севастопольского регионального отделения Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» — Дарья Денисова:

В течение месяца будут проведены как лекционные, так и практические занятия, которые организованы в форме интерактивов с использованием необходимого инвентаря, чтобы ребята применяли полученные знания на практике. На занятиях участников ждут мастер-классы от специалистов сферы сервиса и гостеприимства с опытом работы более 5 лет. Завершится Школа тестированием, после успешной сдачи которого каждый получит сертификат, позволяющий трудоустроится в летний период.

Одним из участников образовательной программы стала кандидат и медик сервисного отряда «Затмение.» — Наталья Голубь:

Я рада, что Школа проходит в очном формате, так информация усваивается намного лучше. Жду от мероприятия массу новых знаний, знакомств и впечатлений. С нетерпением жду занятий, так как знаю, что будут потрясающие спикеры.

Мероприятие реализовывается Севастопольским региональным отделением МООО «Российские Студенческие Отряды» благодаря поддержке Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя, а также ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя», в рамках конкурса молодежных проектов города Севастополя 2020 года.

Автор: Кристина Саркисова – пресс-служба СевРО МООО «РСО»