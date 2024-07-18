Представителей крымских турпредприятий познакомили с Историко-археологическим парком «Новый Херсонес»

Кроме того, после экскурсии состоялась встреча Митрополита Тихона с представителями крымского турбизнеса, на которой были проведены консультации по первоочередным вопросам посещения, размещения туристов, работы парка в течение круглого года и многим другим. На встрече и на экскурсиях присутствовал министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

Он выразил уверенность, что музейно-храмовый комплекс войдёт в паломнические турмаршруты крымских экскурсоводов.

Совсем немного осталось до открытия нового туристического объекта — колыбели православия, которым будет гордиться Крым и вся страна!, — цитирует пресс-служба министра.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК