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Представителей крымских турпредприятий познакомили с Историко-археологическим парком «Новый Херсонес»

Представителей крымских турпредприятий познакомили с Историко-археологическим парком «Новый Херсонес»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:46 18.07.2024

По личному приглашению Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона для представителей крымских туристических предприятий была организована презентация Историко-археологического парка «Новый Херсонес», который в ближайшее время начнет работу после строительства новых объектов и реконструкции. Более 70 представителей крымских туристических предприятий ознакомились с возможностями масштабного проекта, посетили Музеи христианства, Крыма и Новороссии, Истории Византии и осмотрели территорию парка.

Кроме того, после экскурсии состоялась встреча Митрополита Тихона с представителями крымского турбизнеса, на которой были проведены консультации по первоочередным вопросам посещения, размещения туристов, работы парка в течение круглого года и многим другим. На встрече и на экскурсиях присутствовал министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

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Он выразил уверенность, что музейно-храмовый комплекс войдёт в паломнические турмаршруты крымских экскурсоводов.

Совсем немного осталось до открытия нового туристического объекта — колыбели православия, которым будет гордиться Крым и вся страна!, — цитирует пресс-служба министра. 

Представителей крымских турпредприятий познакомили с Историко-археологическим парком «Новый Херсонес» Представителей крымских турпредприятий познакомили с Историко-археологическим парком «Новый Херсонес» Представителей крымских турпредприятий познакомили с Историко-археологическим парком «Новый Херсонес» Представителей крымских турпредприятий познакомили с Историко-археологическим парком «Новый Херсонес» Представителей крымских турпредприятий познакомили с Историко-археологическим парком «Новый Херсонес» Представителей крымских турпредприятий познакомили с Историко-археологическим парком «Новый Херсонес» Представителей крымских турпредприятий познакомили с Историко-археологическим парком «Новый Херсонес»

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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