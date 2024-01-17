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Представителей туротрасли приглашают поучаствовать в третьей национальной премии «Маршрут построен»
фото: pikist.com

Представителей туротрасли Крыма приглашают поучаствовать в третьей национальной премии «Маршрут построен»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:42 17.01.2024

Представителей туристической отрасли Крыма приглашают поучаствовать в третьей национальной премии «Маршрут построен». Это проект медиагруппы «Комсомольская правда» в области развития внутреннего туризма В этом году предусмотрены 19 номинаций. Победителей назовут в июне 2024-го.

По данным организаторов, участниками могут стать люди, предприятия, учреждения культуры, проекты и бренды, которые вносят значительный вклад в развитие внутреннего туризма. Третий сезон премии медиагруппа «КП» проводит совместно с АНО «Национальные приоритеты», представители которой в том числе войдут в состав жюри. Подать заявку на участие в номинациях (от одного юрлица – не более пяти) можно здесь.

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Заявки принимаются до 31 марта. Затем пройдёт отборочный этап – открытое онлайн-голосование на сайте www.kp.ru. В течение всего апреля голосовать за участников будет многомиллионная аудитория «Комсомольской правды». В мае экспертный совет премии выберет финалистов, а в июне состоится церемония награждения. В каждой номинации будут награждать одного-трёх участников. Победители получат памятные подарки и дипломы, продвижение своих идей на широкую аудиторию.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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