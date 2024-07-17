Представители ИТ Парк отметили лучших выпускников СевГУ

15 июля в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени А.В. Луначарского состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию выпускников СевГУ, окончивших университет с отличием в 2024 году. 500 бывших студентов получили красные дипломы от заместителей губернатора города Севастополя – Игоря Михеева и Александра Кулагина, председателя Законодательного собрания Севастополя – Владимира Немцева, и других почетных гостей. Были вручены подарки от партнёров мероприятия, в том числе от ИТ Парка, который представляла Мария Третьякова, генеральный директор стартап-студии «ИТ Гараж».

ИТ Парк и СевГУ связывает тесное и плодотворное сотрудничество: вот уже много лет совместные программы и проекты стимулируют научную, инновационную и предпринимательскую деятельность в Севастополе. В партнёрстве с университетом была создана стартап-студия “ИТ Гараж”, студенты СевГУ проходят стажировку в компаниях-резидентах ИТ Парка, а резиденты, в свою очередь, привлекаются в качестве экспертов к дополнительному обучению студентов и имеют возможность влиять на образовательные программы. Торжественный вечер показал, что синергия качественного образования с серьёзной научной и предпринимательской базой, а также включённость студентов — это значимый вклад в наше будущее! — отмечает генеральный директор ООО «ИТ Парк РУС» Владислав Мещеряков.

Мы в ИТ Парке и стартап-студии гордимся дружбой с университетом, его талантливыми студентами и выпускниками, которые своим примером показывают, что не нужно уезжать из Севастополя, чтобы работать в классных ИТ-компаниях и реализовывать глобальные ИТ-проекты, — заявила Мария Третьякова.