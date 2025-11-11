Представители КФУ — лауреаты Всероссийской общественной премии «Гордость нации – 2025»

Представители Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского стали лауреатами VI Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации». Торжественная церемония награждения прошла в Москве, в Государственном академическом Малом театре России. Приветствие победителям направил Президент России Владимир Путин.

В команду вуза вошли директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Александр Мащенко, начальник управления международной деятельности университета Геворг Габриелян и начальник отдела международного образования управления международной деятельности Наталья Марецкая. Они стали лауреатами II степени в номинации «За вклад в обеспечение гражданского единства и межнационального согласия».

Наш проект под названием «Единство в многообразии: движение навстречу» включает в себя целый ряд научных, культурных и спортивных мероприятий, которые прошли в Крымском федеральном университете в период с 2021 по 2025 год, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела международного образования управления международной деятельности Наталью Марецкую.

Всего в конкурсе участвовали более 600 соискателей из 84 субъектов Российской Федерации. По итогам отбора лауреатами премии стали 27 человек из 21 субъекта страны.

Организатор премии «Гордость нации» – Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России», председателем которой является руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев.

источник: пресс-служба КФУ

