Представители крымских студотрядов приняли участие в разработке программы детского оздоровления
фото: пресс-служба Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:59 22.10.2025

20-22 октября во Всероссийском детском центре «Смена» состоялся Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей «Большие смыслы – 2025». Форум объединил более 500 участников из 80 регионов России, а также свыше 1100 экспертов, которые обсудили вопросы отрасли детского оздоровления.

Главной задачей форума стало подведение итогов Года детского отдыха в системе образования и фиксирование решений, которые лягут в основу кампании – 2026.

В числе лучших педагогов страны в мероприятии приняли участие представители студенческих отрядов Республики Крым – вожатые Всероссийского детского центра «Алые паруса».

По итогам программы был сформирован список согласованных предложений по каждой из обсуждаемых тем – к федеральной программе воспитательной работы, критериям рейтингования лагерей, инклюзивной модели, подготовке вожатых и коммуникации с семьями.

Вожатые студенческих отрядов Республики Крым становятся настоящей опорой в решении проблемы дефицита кадров в лагерях нашего регионе. Студотрядовцы не только проходят профессиональную подготовку, но и благодаря своему уровню мастерства получают возможность участвовать в различных форумах, посвященных детскому отдыху и оздоровлению. Это открывает перед вожатыми новые горизонты и способствует обмену опытом с коллегами из других регионов. Отрадно видеть, как наши студенты вносят свой вклад в развитие этой важной отрасли, помогая создавать качественные программы и инициативы для детей в лагерях и центрах, – отметила Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей «Большие смыслы» реализуется во Всероссийском детском центре «Смена» с 2021 года и является главным деловым событием года в сфере отдыха детей и их оздоровления

Узнайте больше:  Аномальный холод и рекордное тепло - погода новой недели в Крыму

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

