Представители нотариата Севастополя - участники II регионального форума «Успешная семья — успешная Россия»
фото: Нотариальная палата города Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:45 23.10.2025

22 октября в многофункциональном культурном центре «Бухта Казачья» прошел II региональный форум «Успешная семья — успешная Россия», на котором обсудили вопросы поддержки и развития семейного бизнеса. Организатор мероприятия — Севастопольская торгово-промышленная палата при поддержке федерального проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».

В мероприятии приняли участие представители законодательной и исполнительной власти, центра занятости населения, учреждений образования, представители банковского сообщества, а также предприниматели на тему «Комплексная поддержка семейного бизнеса в Севастополе: финансовые инструменты, социальные инициативы и занятость».

Президент нотариальной палаты Ольга Каленкович, Вице-президент Максим Юрченко, депутат Законодательного собрания, нотариус города Севастополя Наталья Кирюхина в экспертной сессии «Юридические и правовые аспекты ведения семейного бизнеса» в ходе мероприятия осветили вопросы порядка учреждения Доверительного управления наследственным имуществом, создания личных и наследственных фондов, а также порядок обеспечения доказательств как эффективный способ защиты прав физических и юридических лиц. Освещенные представителями нотариального сообщества вопросы вызвали живой интерес среди участников форума. Представители бизнес-сообщества отметили высокую важность и значимость представленных тем для организации работы и развития и защиты семейного бизнеса.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

