Представители регионального проектного офиса проинспектировали строительные объекты в Крыму

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Представители Главного управления по реализации национальных проектов (региональный проектный офис) Аппарата Совета министров РК, совместно с представителями ГКУ РК «Центр оперативного реагирования при Совете министров РК» проинспектировали ход строительно-монтажных работ в Крыму на участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения работ и выполнение мероприятий, которые осуществляются в рамках регионального проекта «Дорожная сеть».

Так, на сегодняшний день подрядные организации ГУП РК «Крымавтодор», ООО «РСК – ЮГ», АО «ВАД» и АО «Центродорстрой»

в штатном режиме выполняют все виды работ по ремонту автодорожного полотна и пешеходных зон в Симферополе. По большей части на осмотренных объектах прослеживается положительная динамика. Однако, есть перечень улиц, которые могут попасть в зону риска в части нарушения установленных сроков.

Кроме того, на этой неделе проведены выезды по объектам, которые расположены в городах Алушта, Белогорск, Бахчисарай, Красноперекопск, Ялта, пгт. Красногвардейское, а также в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском, Красногвардейском, Красноперекопском, Первомайском и Нижнегорском районах.

Рейды проводятся с целью недопущения срыва установленных сроков по достижению целевых показателей в текущем году по реализации ряда региональных проектов на территории Крыма. Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог находится на особом контроле Правительства Республики Крым.

По информации Главного управления по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).