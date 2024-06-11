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Представители Севастополя — «Капитаны культуры» в Академии «Меганом»
фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"

Представители Севастополя — «Капитаны культуры» в Академии «Меганом»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:44 11.06.2024

В Крыму в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ» от Росмолодёжи) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации проходит образовательная программа «Капитаны культуры». Первый модуль программы завершился 6 июня. Ее участники — 100 управленцев в сфере культуры из 40 регионов страны — изучают современные подходы менеджмента в творческих индустриях и развивают необходимые компетенции. Среди участников специалисты Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Второй поток программы «Капитаны культуры» пройдет с сентября по ноябрь 2024 года. Регистрация на программу будет открыта на сайте арт-кластера «Таврида».

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

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