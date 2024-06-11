Представители Севастополя — «Капитаны культуры» в Академии «Меганом»

«Капитаны культуры» — флагманская программа Академии «Меганом», цель которой — усилить кадровый состав культурных учреждений по всей стране. Достигается это через развитие гибких навыков участников, например, стратегического мышления, лидерских качеств, навыков коммуникации и командной работы, через практику новых профессиональных компетенций, в частности разработку стратегий развития культурных организаций, а также через создание большого профессионального сообщества с перспективой совместных проектов и обмена опытом.

Участниками первого потока «Капитаны культуры» стали 100 человек из 40 регионов страны. В их числе представители учреждений культуры, НКО, коммерческих организаций, творческих объединений, профессионалы в сфере культуры, искусства и творческих индустрий. Среди них — специалисты Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Ольга Некрашевич, Наталья Коробицина и Павел Хлебовский.

Программа расширяет горизонты, заставляет по-новому посмотреть на себя, на свой жизненный выбор, действительно почувствовать себя творцом, стать настоящим «капитаном культуры», приобщиться к общему делу, которое в глобальном смысле называется культурой России. Хочется отметить блестящий состав модераторов, спикеров, участников. Просто охватывает гордость за свою культуру, за свои корни, за то, что ты можешь быть частью большой, непостижимой России с ее уникальными народностями», — поделилась впечатлениями участница программы Ольга Некрашевич, заведующая отделом подготовки и реализации духовно-просветительских программ ФГБУК ГИАМЗ «Херсонес Таврический».

Представители музея-заповедника также отдельно отметили совместную с «Тавридой» арт-школу «Херсонес Таврический», которая пройдет в рамках третьего образовательного заезда «Русское лето» с 21 по 27 июня в Крыму на площадке арт-кластера. В рамках арт-школы ее участники представят концепции арт-объектов для музея-заповедника.

Программа рассчитана на среднесрочное обучение, состоящее из двух очных модулей и работы в режиме онлайн, по итогам которой участники разработают персональные проекты для организационных изменений в их учреждениях и выстроят векторы личного профессионального роста как руководителей. Модули охватывают ключевые аспекты деятельности современного руководителя: основы управления организационными изменениями, развитие навыков системного мышления, повышение способности противостоять деструкторам командного взаимодействия.

В ходе интенсива участники проходили тренинги и мастер-классы для развития лидерских и управленческих качеств. Вместе прорабатывали эффективные управленческие стратегии для развития культурных организаций в соответствии с государственной культурной политикой. В разработке рекомендаций по формированию и наполнению образовательной программы «Капитаны культуры» активное участие принимало Министерство культуры Российской Федерации.

Сегодня для поддержки специалистов в сфере культуры открываются большие возможности, и они могут расширить свои профессиональные навыки и обогатить знания. Академия «Меганом» — это мощный образовательный центр, где сейчас в рамках программы «Капитаны культуры» творческие работники не только проходят обучение, но также под руководством опытных экспертов разрабатывают современные прикладные решения для развития различных направлений в сфере культуры», — прокомментировала министр культуры РФ Ольга Любимова.