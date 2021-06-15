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Представительница Крыма - победительниц грантового конкурса на «Тавриде»

Представительница Крыма — победительниц грантового конкурса на «Тавриде»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:45 15.06.2021

14 июня в Крыму подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках образовательного заезда арт-кластера «Таврида» – «Мир, Любовь и Роботы». Сертификаты победителям вручил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. В числе призеров – вновь Яна Якуба из Судака. На конкурсе она представила проект молодежного движения «Культурное село 2.0» и выиграла 1 127 000 рублей на его реализацию.

Цель проекта – развитие культуры и возрождение патриотизма к родному краю в селах. Мы проведем ряд культурно-досуговых мероприятий и приобщим к нашему молодежному движению жителей  от 7 до 35 лет. Проект включает такие направления, как добровольчество, экология, культура, медиа (свой информативный канал на YouTube), социальная и психологическая поддержка и образование, – рассказала Яна.

Представительница Крыма - победительниц грантового конкурса на «Тавриде»

Напомним, в прошлом году Яна Якуба впервые стала победительницей грантового конкурса на «Тавриде» и выиграла 1 миллион рублей на реализацию своего первого проекта «Культурное село».

Всего в рамках образовательного заезда на публичных защитах Всероссийского конкурса молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей», было представлено 16 проектов. Эксперты конкурса рекомендовали к присуждению грантовых средств 6 проектов на общую сумму 4 523 000 рублей.

фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

Представительница Крыма - победительниц грантового конкурса на «Тавриде»

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