Представительница Крыма — победительниц грантового конкурса на «Тавриде»

14 июня в Крыму подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках образовательного заезда арт-кластера «Таврида» – «Мир, Любовь и Роботы». Сертификаты победителям вручил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. В числе призеров – вновь Яна Якуба из Судака. На конкурсе она представила проект молодежного движения «Культурное село 2.0» и выиграла 1 127 000 рублей на его реализацию.

Цель проекта – развитие культуры и возрождение патриотизма к родному краю в селах. Мы проведем ряд культурно-досуговых мероприятий и приобщим к нашему молодежному движению жителей от 7 до 35 лет. Проект включает такие направления, как добровольчество, экология, культура, медиа (свой информативный канал на YouTube), социальная и психологическая поддержка и образование, – рассказала Яна.

Напомним, в прошлом году Яна Якуба впервые стала победительницей грантового конкурса на «Тавриде» и выиграла 1 миллион рублей на реализацию своего первого проекта «Культурное село».

Всего в рамках образовательного заезда на публичных защитах Всероссийского конкурса молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей», было представлено 16 проектов. Эксперты конкурса рекомендовали к присуждению грантовых средств 6 проектов на общую сумму 4 523 000 рублей.

фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»