Представительницы Севастополя — финалистки Акселератора творческих проектов «Создавай.Таврида»

В Академии творческих индустрий «Меганом» арт-кластера «Таврида» (проект от Росмолодёжи) завершился Акселератор творческих проектов «Создавай.Таврида». Порядка ста молодых людей работали над собственными социокультурными проектами для их дальнейшей реализации в своих регионах. Из Севастополя на программу приехали пять человек, двое из которых вошли в десятку финалистов. Студентка Севастопольского государственного университета Маргарита Макарова презентовала идею творческого взаимодействия со студентами-иностранцами, а специалист по экотуризму Лариса Буторина — проект по экологическому просвещению школьников с помощью развития экотропы.

С 7 по 12 августа на площадке Академии «Меганом» проходил Акселератор творческих проектов «Создавай.Таврида». За несколько дней 98 молодых людей из 33 регионов страны под руководством опытных экспертов учились создавать собственные проекты: от упаковки идеи до подачи заявки на грантовый конкурс. Авторы проектов смогут принять участие в конкурсе Росмолодёжь.Гранты и получить финансирование на их реализацию.

Студентка 2 курса СевГУ Маргарита Макарова представила на программе идею творческого взаимодействия со студентами-иностранцами. Проект «Этноград» направлен на улучшение качества адаптации первокурсников вузов.

В рамках проекта мы проведем серию очных встреч между новыми студентами СевГУ — иностранцами и россиянами. Что будем делать? Создавать «Этноград» — небольшой макет города с домиками масштабом 1:72, каждый из которых отразит особенности национальных культур мира. Ребятам из других стран это поможет скорее освоить русский язык и рассказать о своей стране, а первокурсникам-россиянам, среди которых будущие переводчики, лингвисты и педагоги, предоставит прекрасную возможность практиковать изучение языков с их носителями. В результате будут созданы как необычный арт-объект, так и межнациональное сообщество студентов, которые подружатся и впоследствии станут принимать участие и в других проектах, — рассказала автор идеи «Этнограда».

Лариса Буторина приехала на Акселератор с проектом «Экотропа в Байдарской долине». Специалист по экотуризму уже несколько лет занимается организацией субботников, студенческих экспедиций и образовательных мероприятий в Крыму.

Мы хотим развить экологическую тропу длиной 5 км в Байдарской долине, вблизи локальной достопримечательности — водопада Козырек, установить рядом указатели, информационные стенды, оборудовать смотровую площадку. Для изучения территории, разработки маршрута и брендирования проекта будут задействованы студенты РТУ МИРЭА (Российского технологического университета) и Севастопольского государственного университета, — говорит финалистка Акселератора творческих проектов «Создавай.Таврида».

По словам Ларисы Буториной, экотропа не только станет новым туристическим маршрутом, но и поможет повысить экологическую осознанность у школьников Севастополя:

Проект будет включать в себя субботники, посадку деревьев, экскурсии, квесты, экоуроки и мастер-классы по раздельному сбору отходов, изготовлению кормушек, изучению биоразнообразия местной флоры и фауны. Мы нацелены на экологическое просвещение школьников, формирование экосообщества среди подрастающего поколения.

Акселератор творческих проектов «Создавай.Таврида» — это бесплатная программа Академии «Меганом» (проект «Таврида.АРТ» от Росмолодёжи), практическая инструкция по написанию и упаковке идей в проекты, которые в дальнейшем могут получить реальное финансирование и быть реализованы. В короткий срок программа Акселератора позволяет молодежи со всей страны получить знания по основам социального проектирования, разработать личную траекторию развития, научиться грамотно презентовать собственные идеи, развить ораторское мастерство и навыки презентации. В 2024 году Акселератор прошел в 6 городах и дважды был реализован на площадке Академии творческих индустрий «Меганом», участие в образовательных программах приняли 424 человека.

С 7 по 12 августа на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» в рамках Акселератора «Создавай.Таврида» обучение провели эксперт-куратор Акселератора творческих проектов «Создавай.Таврида» Дарья Липовецкая; дизайнер Министерства культуры Российской Федерации Владислава Байковская; руководитель проекта молодежного центра «Высота» Анастасия Рассказова; руководитель отдела реализации программы проекта «Твой ход» Юрий Поставничий; председатель Молодежного совета Министерства культуры Российской Федерации Николай Байковский; предприниматель, основатель консалтингового агентства BloggerInLaw, реализатор ключевых программ развития молодежного предпринимательства Республики Крым, победитель конкурса «Молодой предприниматель России» 2022 года Карина Айрапетова; заместитель председателя комитета Совета молодых депутатов Краснодарского края по спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными организациями Глеб Лядов; федеральный эксперт Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», эксперт грантового конкурса Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Дмитрий Ногтев и другие эксперты.

источник: пресс-служба фестиваля «Таврида.АРТ»

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