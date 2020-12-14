Представлен проект — победитель архитектурного конкурса концепции развития парка им. Гагарина в Симферополе

Подведены итоги архитектурного конкурса концепции развития парка им. Гагарина в Симферополе. По информации вице-премьера РК Евгения Кабанова, по поручению Главы Крыма была создана конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители архитектурного сообщества РФ, представители Союза архитекторов Крыма. Участниками было подано 40 заявок, из которых 15 соответствовали конкурсным требованиям. По итогам закрытого голосования был определен победитель – крымская проектная организация «8D architects». За данную концепцию проголосовало более 70% членов жюри.

В свою очередь, Глава РК Сергей Аксёнов отметил, что подобная конкурсная процедура по разработке концепции развития парка в Симферополе состоялась впервые, в ней приняли участие проекты со всей России. По словам Сергея Аксёнова, из бюджета Республики Крым Симферополю на реконструкцию Гагаринского парка будет выделено 30 млн. рублей. Предполагается, что уже в третьем квартале 2021 года проект выйдет из экспертизы и начнутся строительно-монтажные работы. По предварительным оценкам сдача объекта в эксплуатацию состоится в конце 2022 года.

Гагаринский парк должен стать местом отдыха горожан. Также необходимо рассмотреть вопрос эксплуатации кинотеатра «Космос» в качестве кинотеатра и детского досугового учреждения, — заявил Аксёнов.

Главный архитектор Республики Крым Ирина Соловьёва рассказала о концепции проекта. В частности, входная группа парка будет исполнена в виде амфитеатра. Также проектом предусмотрена организация парковок, в том числе по всему периметру парка. Для мемориальной зоны — «Роща памяти» — предлагается установить стальные столбы со светильниками, уходящими в небо, на каждом из них будет вмонтирован QR-код, что позволит посетителям, просканировав его, узнать, подвигу какого героя посвящен мемориал. По всей территории парка будет обустроена аллея здоровья для тех, кто занимается бегом, велоспортом и другими видами активного отдыха. Помимо этого, будут установлены система видеонаблюдения, освещение, новые архитектурные формы, лавки, урны, осуществлена дополнительная высадка деревьев.

Сергей Аксёнов дал поручение синхронизировать с администрацией Симферополя действия, связанные с содержанием парка, уточнить источники финансирования.

До конца недели вся концепция будет размещена в открытом доступе на портале Правительства, на сайте союза архитекторов, чтобы у граждан был полный доступ к информации и возможность обратной связи, — уточнил Глава Крыма.

Он также поручил рассмотреть возможность создания подземного пешеходного перехода к парку ДК Профсоюзов через улицу Киевскую.