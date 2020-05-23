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Как именно будет ходить общественный транспорт в Симферополе с понедельника
Фото: минтранс РК

Предупреждение распространения коронавируса: в Симферополе общественный транспорт «мониторят» ежедневно

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 11:53 23.05.2020

О том, что в Симферополе ежедневно осуществляется мониторинг пассажиропотока в общественном транспорте, сообщила начальник управления транспорта и связи администрации Анастасия Волкова. По информации чиновника, специалисты ГУП «Крымтроллейбус» и МУП «Горавтотранс» ежедневно проводят мониторинг пассажиропотока на городских автобусных маршрутах в утреннее и вечернее время.

На городские маршруты выходит порядка 450 единиц подвижного состава, графики движения соблюдаются. Также ежедневно проводится дезинфекция общественного транспорта перед выпуском на линию. Перед началом рабочей смены в комплексе с проветриванием и влажной уборкой проходит обработка салонов растворами дезинфицирующих средств. Особое внимание уделяется обеззараживанию: поручней, кресел, дверей и стекол, — цитирует Анастасию Волкову пресс-служба администрации крымской столицы.

В администрации Симферополя подчёркивают: пассажирам также необходимо соблюдать масочный режим в общественном транспорте и социальную дистанцию не только в салоне транспортных средств, но и во время входа и выхода.

Предупреждение распространения коронавируса: в Симферополе общественный транспорт "мониторят" ежедневно

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