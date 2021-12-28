Предупреждение: тарифы на свет будут рассчитываться по-новому

В России изменятся правила установления тарифов на электроэнергию для населения — правительство разрешило регионам определять их.

Как сообщает «Коммерсантъ» , региональные власти получат право определять тарифы для разных групп населения. Кроме того, субъекты смогут самостоятельно устанавливать предельный объем потребления света по льготным тарифам. Те граждане, которые превысят этот объем, будут платить за электроэнергию по более высокому тарифу. Иными словами, население будут приучать экономить электричество, чтобы уложиться в объем, подпадающий под льготный тариф.

В настоящее время регулирование стоимости света в привязке к потреблению работает только в Крыму и Севастополе (там установлен минимум льготного потребления на уровне 150 кВтч в месяц).

Методику вычисления объема минимального льготного потребления планируют разработать в течение двух месяцев.

Как изменятся цены на свет?

В Министерстве энергетики подорожания электроэнергии в связи с новым порядком определения тарифов не ожидают.

Тарифы для населения регулируются государством, а предельные уровни роста определяются ФАС на основании прогноза социально-экономического развития, — пояснили «Российской газете» в ведомстве.

Новые правила расширяют тарифное меню для регионов и не скажутся на ценах, уверены в Федеральной антимонопольной службе.

Принятое постановление правительства РФ расширяет тарифное меню для субъектов РФ и предоставляет возможность главе региона при необходимости пресекать злоупотребления со стороны потребителей, которые используют установленные льготные тарифы на электроэнергию, — рассказали в ФАС.

Напомним, в следующем году тарифы на свет вырастут с 1 июля не более чем на 5%. Сильнее всего электричество подорожает на Чукотке, до 9,27 рублей за киловатт, на Камчатке — до 7,29 рублей за киловатт, в Якутии — до 7,23 рублей.

А вот самые низкие цены традиционно будут в Иркутской области — 1,27 рубля за киловатт. Ранее губернатор региона Игорь Кобзев жаловался, что Иркутскую область «лавинообразно» накрывает подпольный майнинг. Он предложил признать майнинг предпринимательской деятельностью и распространить на него специальные тарифы. В Министерстве энергетики заявили о необходимости дифференциации тарифов, отметив, что ситуаций, когда майнеры платят за свет столько же, сколько население, быть не должно.

Источник: Аргументы и Факты

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