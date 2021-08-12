Предупреждение: в Севастополе активизировались телефонные мошенники! Представляются сотрудниками ПФР

Вниманию жителей города! Отделение ПФР по г. Севастополю сообщает о том, что в городе вновь активизировались телефонные мошенники под видом работников ПФР. Они звонят пожилым людям и рассказывают о якобы «денежной реформе», повышении пенсии и, для достоверности, называют имена руководителей ПФР, их телефоны.

Лжесотрудники настойчиво предлагают свои услуги по обмену купюр, выпытывают информацию о персональных данных и банковских картах. Уважаемые севастопольцы! Предупредите своих близких, знакомых, особенно людей старшего поколения — пусть не доверяют подобным звонкам и сразу обращаются в полицию! — подчёркивают в пресс-службе Отделения ПФР в Севастополе.