Предварительные итоги выборов Президента России в Крыму и Севастополе. Сплошные рекорды

Явка сопоставима только с Референдумом 2014 года.

Стали известны предварительные итоги выборов Президента России в Крыму и Севастополе. После обработки 100% протоколов избирательных комиссий Владимир Путин набирает 93,60%. Николай Харитонов – 2,08%, Владислав Даванков – 1,94%, Леонид Слуцкий – 1,3%. Явка крымчан на выборах составила 89,76% (с учетом ДЭГ). В голосовании приняли участие 1 353 624 избирателя.

В Севастополе после обработки всех бюллетеней явка на выборах составила 81,79%. В голосовании приняли участие 288 841 избирателей. С результатом 92,60% лидирует Владимир Путин. За него свой голос отдали 266 676 избирателей. На втором месте с результатом 2,88% — Владислав Даванков, на третьем — Николай Харитонов — 2,07%, у Леонида Слуцкого – 1,54%.

В России после обработки 99,7% протоколов Владимир Путин лидирует на выборах президента с 87,31% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков — 3,83% голосов, Леонид Слуцкий — 3,21%. Официальное заседание Центризбиркома, на котором и подведут итоги выборов Президента России, состоится 21 марта.

Убедительная победа Владимира Путина – не единственный итог выборов-2024. Россияне продемонстрировали рекордную политическую активность. Явка избирателей на президентских выборах в целом по стране достигла 77,44% (такого в истории новой России еще не было). В голосовании приняло участие 87 миллионов 113 тысяч 127 граждан РФ. Возможностью проголосовать в электронном формате воспользовались более 8 миллионов избирателей. Почти 10 миллионов человек голосовали по месту фактического пребывания, а не по месту регистрации.

Неоспоримый лидер по явке среди регионов — Чеченская республика — 96,46%. Но и Крым задних не пасет. Повторим, явка на выборах Главы государства в Крыму составила 89,76%, а в Севастополе – 81,79%. Эти результаты сопоставимы только с явкой на Референдуме 2014 года. Тогда участие в голосовании приняли 83,1% крымчан и 89,5% севастопольцев.