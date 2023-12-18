«ПРЕГРАД НЕТ»: в Крыму наградили лауреатов премии общественного признания

Торжественная церемония награждения лауреатов премии общественного признания «ПРЕГРАД НЕТ – 2023» для детей, подростков и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Премия стала важным событием, создавая возможности проявить себя в творческой, спортивной и интеллектуальной деятельности. Глава Крыма принял участие в церемонии награждения победителей конкурса.

Сила воли и сила духа ребят, воля к жизни и воля к победе – главные качества, которые необходимо поддерживать. Но это и поддержка родителей, и поддержка педагогов. На самом деле, после конкурса общаемся с ребятами, общаемся с родителями. Даже финал конкурса даёт заряд на целый год ребятам, понимание того, что они нам нужны, нужны родителям, нужны обществу, — сказал Сергей Аксёнов.

В этом году премия проводилась десятый раз. Она востребована как среди детей и молодежи, так и среди их родителей. В этом году на соискание премии было подано 233 заявки из 25 муниципальных образований республики, а лауреатами стали 33 участника, проявивших свои таланты в спорте, творчестве, и иных сферах.

Быть волонтером этой премии — это особенный и трогательный момент для меня, бойца Крымского регионального отделения «РСО». Во время мероприятия я убедилась, насколько важно помогать и замечать детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. В их таланте и стремлении к победе ощущается истинная сила духа и воля к жизни. Сегодня дети подготовили невероятное представление, которое еще раз доказывает, что «Преград Нет» ни для кого из нас. Они нужны нам, нужны их родителям и нужны всему обществу. Благодаря таким конкурсам они получают заряд вдохновения на целый год и возможность реализовать свои способности. Но главные люди в этой работе – это родители и наставники детей, которые помогают достичь детям серьезных высот. Будучи волонтерами на данном мероприятии и, видя всю проделанную работу, хочется поблагодарить детей и их наставников за колоссальный труд. Этот труд, по-настоящему, крут, — рассказала Виктория Паншина, комиссар студенческого педагогического отряда «Terra Unique».

Информация предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды» и фото «Крымская газета»