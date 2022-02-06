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Преимущества букетов в цилиндре
фото: labflower.by

Преимущества букетов в цилиндре

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в мире 12:18 06.02.2022

Вы хотите поздравить любимого человека с праздником или просто порадовать его? Цветы в коробке будут прекрасным подарком. Нестандартная флористическая композиция подарит положительные эмоции и выразит искренние чувства, признательность и уважение любому человеку.

Сложно представить торжественное событие, например юбилей, без цветочного оформления. Составление цветочных подарков в цилиндре — модное решение во флористике. Французы впервые начали оформлять растения при помощи упаковки в форме цилиндра. Намного позже такое оформление начали использовать в остальных европейских государствах.

Любовная история

О традиции дарить цветочные композиции в коробках ходят различные легенды. Одна из них — история любви актрисы Стеллы Кемпбелл и Бернарда Шоу. Первые цветы Стелле подарили в картонной таре для шляпок. В ней содержалась записка, содержащая информацию о ее красоте и таланте. Переписка происходила в течение 40 лет. До своей смерти Стелла хранила письма от Бернарда в этой шляпной коробке.

Разновидности тары

Для цветочных боксов применяется надежный картон. Его оттенок и фактура зависит от предпочтений заказчика. Люди вправе выбрать упаковку любой формы. Чаще приобретают круглую, квадратную, прямоугольную упаковку. Некоторые выбирают тару в виде сердца.

Емкость оклеивается специальным влагоустойчивым материалом. На дне находится губка, пропитанная особым средством для растений.

Достоинства букетов

Букет в цилиндре обладает следующими положительными качествами:

  • Удобство. Цилиндр выступает в качестве вазы. Нет необходимости искать острый секатор, чтобы убрать длинные стебли цветов. Растения в коробке можно купить уже подрезанными.
  • Дольше стоят. Композиции из растений не перевязываются, поэтому, получая требуемое количество воды, растения способны простоять достаточно долго.
  • Красота. Помимо этого, это еще и эстетично. Цветы в боксе смотрятся гармонично. Коробка сохраняет прежнюю форму, не заваливается на бок, хотя такое бывает со свежесрезанными цветами в стандартной стеклянной вазе.
  • Минимальный уход. Композиции со специальной пеной меньше нуждаются в уходе. Их требуется лишь иногда поливать.

Простой уход

Цветы в коробках боятся сквозняков и сухого воздуха. Лучше устанавливать их дальше от отопительного оборудования и открытого окна. Полив нужно выполнять по мере подсыхания земли. Частота полива — раз в 3 дня. Воду нужно выливать в различных местах, чтобы воду получили абсолютно все растения.


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