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Преимущества интернет-эквайринга для интернет-магазинов
фото: pikist.com

Преимущества интернет-эквайринга для интернет-магазинов

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в мире 13:34 05.03.2024

Масштабы виртуальной торговли услугами и товарами растут. Пользователи предпочитают совершать покупки онлайн и хотят рассчитываться за них безналичным способом – с помощью банковской карты. В таких условиях выигрывают компании и предприниматели, которые готовы предоставить эту возможность. Вот почему для интернет-магазина прием платежей на сайте с помощью эквайринга играет важную роль.

Преимущества интернет-эквайринга для интернет-магазина

Онлайн-платежи представляют собой перевод средств с банковской карты покупателя на счет продавца. Особенность интернет-эквайринга заключается в отсутствии физических терминалов. Принцип действия системы прост: потребитель выбирает товар, добавляет в корзину, переходит на страницу оплаты, где вводит данные карты и подтверждает покупку. После проведения платежа покупатель получает электронный чек. Пользователям интернет-эквайринг обеспечивает удобство, а магазину – увеличение клиентской базы. Среди преимуществ сервиса для продавца стоит отметить:

  • экономию времени на инкассацию, банковские операции, оформление заказов;
  • упрощение документооборота, учета финансовых потоков;
  • безопасность за счет использования протоколов авторизации и шифрования данных;
  • легальный прием денежных средств в соответствии с законом.

Благодаря интернет-эквайрингу, товары в интернет-магазине могут покупать пользователи из любого региона. Продавцу необязательно находиться на связи, автоматизированная система позволяет принимать платежи круглосуточно без участия сотрудника компании.

Как подключить интернет-эквайринг для интернет-магазина

Выбирая сервис интернет-эквайринга, следует учесть интеграцию с сайтом, размер комиссии, оперативность технической поддержки. Немаловажную роль играют скорость зачисления средств на счет и удобство личного кабинета. Для подключения сервиса необходимо:

  • выбрать поставщика услуг (банк или платежный агрегатор);
  • зарегистрироваться, заполнить форму, отправить заявку;
  • заключить договор с провайдером интернет-эквайринга;
  • настроить сайт магазина.

После выполнения этих действий проводится тестовая проверка оплаты. Если данный этап проходит успешно, можно начинать прием онлайн-платежей от покупателей. Интернет-эквайринг также позволяет выставлять счета на дополнительные услуги, делать возврат средств, формировать отчетность и QR-коды для оплаты.

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