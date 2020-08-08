Преимущества отдыха на море в «бархатный сезон»? Мнение туристов

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил основные преимущества отдыха на море в «бархатный сезон».

По данным опроса, российские туристы предпочитают отдыхать на морском побережье с сентября по октябрь, потому что в это время обилие дешевых фруктов, нежаркая погода, прогретое море, меньшее количество отдыхающих на курортах, — отмечает руководитель пресс-службы сервиса Оксана Шустикова.

Вот, что говорят сами отдыхающие об отдыхе в «бархатный сезон».

Роза Беденок: В сентябре нежарко, проживание дешевле, фрукты на деревьях бесплатно — орехи, инжир, виноград, море тёплое, но может немного штормить. Мне нравится в Саках: ландшафт прямой, для пенсионеров самое то, рядом Евпатория, есть где прогуляться, от аэропорта близко и плюс лечебное озеро.

Марина Скрипова: Кто не любит жару и толкучку, прекрасно! И дешевле все, чем летом. но больше любителям погулять, посмотреть, подышать, а чисто купаться и позагорать только начало сентября.

Екатерина Нещерет: Ездим во второй половине сентября. Погода, море, фрукты, овощи, народу меньше, ценник на проживание ниже. Были в Анапе, Севастополе, Абхазии.

Игорь Кузнецов: Были в Анапе, Джемете. Море тёплое. Погода — жара. Сентябрь.

Наталья Просвирина: Осенью отдыхать в Крыму — одни плюсы. Гораздо меньше отдыхающих, не так жарко, море прогретое, фруктов полно! Очень рекомендую!

VYACHESLAV CHITA: Отдыхал в Сочи с 30-го сентября по 10 октября. Здорово! Людей мало, вода теплая, на улице +28-30. Жилье в разы дешевле, фрукты все поспели. Виноград, гранат, инжир кругом. В том году тоже с 1-го октября туда же. Жилье забронировал через Tvil.ru. А, да, и в Абхазию никаких очередей, во всяком случае, очень быстрый проход.

Тамара Трофимова: Мне понравилось в Крыму. Отдыхала в августе и в начале сентября. Теплая вода, комфортная погода. Хотите галечный пляж, хотите песчаный… Дыни, виноград, арбузы с поля! Все для вас. Лучше ехать на своем автомобиле…