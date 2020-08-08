Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Преимущества отдыха на море в «бархатный сезон»? Мнение туристов

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Официально: с начала года в Крыму отдохнуло 6,6 млн. гостей
Фото: pxhere.com

Преимущества отдыха на море в «бархатный сезон»? Мнение туристов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:47 08.08.2020

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил основные преимущества отдыха на море в «бархатный сезон».

По данным опроса, российские туристы предпочитают отдыхать на морском побережье с сентября по октябрь, потому что в это время обилие дешевых фруктов, нежаркая погода, прогретое море, меньшее количество отдыхающих на курортах, — отмечает  руководитель пресс-службы сервиса Оксана Шустикова.

Вот, что говорят сами отдыхающие об отдыхе в «бархатный сезон».

  • Роза Беденок: В сентябре нежарко, проживание дешевле, фрукты на деревьях бесплатно — орехи, инжир, виноград, море тёплое, но может немного штормить. Мне нравится в Саках: ландшафт прямой, для пенсионеров самое то, рядом Евпатория, есть где прогуляться, от аэропорта близко и плюс лечебное озеро.
  • Марина Скрипова: Кто не любит жару и толкучку, прекрасно! И дешевле все, чем летом. но больше любителям погулять, посмотреть, подышать, а чисто купаться и позагорать только начало сентября.
  • Екатерина Нещерет: Ездим во второй половине сентября. Погода, море, фрукты, овощи, народу меньше, ценник на проживание ниже. Были в Анапе, Севастополе, Абхазии.
  • Игорь Кузнецов: Были в Анапе, Джемете. Море тёплое. Погода — жара. Сентябрь.
  • Наталья Просвирина: Осенью отдыхать в Крыму — одни плюсы. Гораздо меньше отдыхающих, не так жарко, море прогретое, фруктов полно! Очень рекомендую!
  • VYACHESLAV CHITA: Отдыхал в Сочи с 30-го сентября по 10 октября. Здорово! Людей мало, вода теплая, на улице +28-30. Жилье в разы дешевле, фрукты все поспели. Виноград, гранат, инжир кругом. В том году тоже с 1-го октября туда же. Жилье забронировал через Tvil.ru. А, да, и в Абхазию никаких очередей, во всяком случае, очень быстрый проход.
  • Тамара Трофимова: Мне понравилось в Крыму. Отдыхала в августе и в начале сентября. Теплая вода, комфортная погода. Хотите галечный пляж, хотите песчаный… Дыни, виноград, арбузы с поля! Все для вас. Лучше ехать на своем автомобиле…

Преимущества отдыха на море в "бархатный сезон"? Мнение туристов

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.