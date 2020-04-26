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Фото: pxhere.com

Преимущественно без осадков. Погода в Крыму в начале недели

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:22 26.04.2020

В начале недели Крым будет находится в области повышенного атмосферного давления.

Преимущественно без осадков. Ветер западного направления умеренный, в степных районах до 15 м/с. Ночная температура воздуха составит +3…+8°, на побережье до 10°; в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки -1…-3°; дневная темпереатура +13…+18°, в горах +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Преимущественно без осадков. Погода в Крыму в начале недели

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