Преимущественно без осадков. Погода в Крыму в начале недели

В начале недели Крым будет находится в области повышенного атмосферного давления.

Преимущественно без осадков. Ветер западного направления умеренный, в степных районах до 15 м/с. Ночная температура воздуха составит +3…+8°, на побережье до 10°; в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки -1…-3°; дневная темпереатура +13…+18°, в горах +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .