Премьер Крыма: Белогорский психоневрологический интернат будет открыт в начале июня

Председатель Совета министров Крыма проверил строительство объекта.

Белогорский психоневрологический интернат на 250 койко-мест, построенный в рамках национального проекта «Демография», начнет работу в ближайшее время. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, проверивший готовность начала работы интерната в ходе рабочей поездки.

Построено современное здание интерната. Осмотрел жилой корпус «А», в котором размещены комнаты проживающих и столовая. В административном корпусе «Б» размещены карантинное отделение, медицинский блок, помещения реабилитации инвалидов, актовый зал, библиотека, прачечная. При необходимости возможно размещение хозяйственно-бытовых помещений, — рассказал Юрий Гоцанюк.

По словам Премьера, в интернате оборудованы хорошие спортивный и актовый залы, в медицинское отделение поставлено самое современное оборудование.

Благодаря этому люди с различными психоневрологическими заболеваниями смогут получить в этом интернате качественную медицинскую помощь, — отметил Гоцанюк.

По его информации, в 2019 и части периода 2020 года подрядчик не смог выполнить взятые на себя обязательства, и сроки строительства интерната были частично перенесены.

Однако к концу декабря 2020 года строительно-монтажные работы были завершены в полном объёме. В настоящее время заказчиком строительства совместно с подрядчиком ведётся работа по приёмке законченного строительством объекта и завершена эта работа будет в максимально короткие сроки, — сообщил Юрий Гоцанюк.

Председатель Совета министров Крыма отметил, что похожий объект медицинского обслуживания населения построен также в селе Некрасовка Красногвардейского района.

На оба объекта было потрачено порядка 1,6 млрд рублей из федерального бюджета. Уверен, что 8 июня к Дню социального работника оба этих объекта сдадим в эксплуатацию, — сказал Юрий Гоцанюк.

Фото: пресс-служба председателя Совмина РК.