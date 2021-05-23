Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Премьер Крыма: Белогорский психоневрологический интернат будет открыт в начале июня

crimeapress_news



Премьер Крыма: Белогорский психоневрологический интернат будет открыт в начале июня

Премьер Крыма: Белогорский психоневрологический интернат будет открыт в начале июня

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:32 23.05.2021

Председатель Совета министров Крыма проверил строительство объекта.

Белогорский психоневрологический интернат на 250 койко-мест, построенный в рамках национального проекта «Демография», начнет работу в ближайшее время. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, проверивший готовность начала работы интерната в ходе рабочей поездки.

Построено современное здание интерната. Осмотрел жилой корпус «А», в котором размещены комнаты проживающих и столовая. В административном корпусе «Б» размещены карантинное отделение, медицинский блок, помещения реабилитации инвалидов, актовый зал, библиотека, прачечная. При необходимости возможно размещение хозяйственно-бытовых помещений, — рассказал Юрий Гоцанюк.

Премьер Крыма: Белогорский психоневрологический интернат будет открыт в начале июня

По словам Премьера, в интернате оборудованы хорошие спортивный и актовый залы, в медицинское отделение поставлено самое современное оборудование.

Благодаря этому люди с различными психоневрологическими заболеваниями смогут получить в этом интернате качественную медицинскую помощь, — отметил Гоцанюк.

Премьер Крыма: Белогорский психоневрологический интернат будет открыт в начале июня

По его информации, в 2019 и части периода 2020 года подрядчик не смог выполнить взятые на себя обязательства, и сроки строительства интерната были частично перенесены.

Однако к концу декабря 2020 года строительно-монтажные работы были завершены в полном объёме. В настоящее время заказчиком строительства совместно с подрядчиком ведётся работа по приёмке законченного строительством объекта и завершена эта работа будет в максимально короткие сроки, — сообщил Юрий Гоцанюк.

Премьер Крыма: Белогорский психоневрологический интернат будет открыт в начале июня

Председатель Совета министров Крыма отметил, что похожий объект медицинского обслуживания населения построен также в селе Некрасовка Красногвардейского района.

На оба объекта было потрачено порядка 1,6 млрд рублей из федерального бюджета. Уверен, что 8 июня к Дню социального работника оба этих объекта сдадим в эксплуатацию, — сказал Юрий Гоцанюк.

Премьер Крыма: Белогорский психоневрологический интернат будет открыт в начале июня

Фото: пресс-служба председателя Совмина РК.

 

Премьер Крыма: Белогорский психоневрологический интернат будет открыт в начале июня

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.