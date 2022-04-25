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Премьер Крыма отправился в Красноперекопск. С проверкой

Премьер Крыма отправился в Красноперекопск. С проверкой

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 21:29 25.04.2022

Скоро состоится совещание по проблемным вопросам города Красноперекопска. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. Он побывал в этом городе на севере полуострова и, по информации пресс-службы республиканского Совмина, обошел с инспекцией 20 многоквартирных домов.

Премьер Крыма отправился в Красноперекопск. С проверкой

Уже в течение нескольких дней ответственные лица обходят многоквартирные дома города. Проверяются условия проживания в домах, выявляются проблемные ситуации. В городе имеется около 200 МКД, основные из них это двух- и трёхэтажные дома, также имеются пяти- и несколько девятиэтажных домов. Лично обошёл сегодня порядка 20 домов в различных районах города, — рассказал Юрий Гоцанюк.

Премьер Крыма отправился в Красноперекопск. С проверкой

По словам премьер-министра Крыма, основные просьбы жителей это ремонт крыш и фасада, установка новых дверей в подъездах, которые зачастую деревянные, очень старые и порой даже не закрываются, решение вопросов с канализацией и ливнёвками, снос старых неиспользуемых строений и ветхих деревьев.

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Премьер Крыма отправился в Красноперекопск. С проверкой

Также жители просят благоустройство дворовых территорий, установку детских площадок. Все замечания граждан зафиксированы. Проблемы, которые можно было устранять в короткое время, решались на месте управляющей компанией и ресурсоснабжающими организациями. В одном из домов не покрашены стены, не убирается подъезд, установлены старые почтовые ящики,  висят интернет-сети, при этом тариф управляющей компании составляет 16 рублей за квадратный метр. Подобных ситуаций быть не должно, — сказал Юрий Гоцанюк.

Премьер Крыма отправился в Красноперекопск. С проверкой

По его словам, после совещания по проблемным вопросам города будут решаться все недочеты в многоквартирных домах Красноперекопска.

Премьер Крыма отправился в Красноперекопск. С проверкой

 


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