Премьер Крыма отправился в Красноперекопск. С проверкой

Скоро состоится совещание по проблемным вопросам города Красноперекопска. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. Он побывал в этом городе на севере полуострова и, по информации пресс-службы республиканского Совмина, обошел с инспекцией 20 многоквартирных домов.

Уже в течение нескольких дней ответственные лица обходят многоквартирные дома города. Проверяются условия проживания в домах, выявляются проблемные ситуации. В городе имеется около 200 МКД, основные из них это двух- и трёхэтажные дома, также имеются пяти- и несколько девятиэтажных домов. Лично обошёл сегодня порядка 20 домов в различных районах города, — рассказал Юрий Гоцанюк.

По словам премьер-министра Крыма, основные просьбы жителей это ремонт крыш и фасада, установка новых дверей в подъездах, которые зачастую деревянные, очень старые и порой даже не закрываются, решение вопросов с канализацией и ливнёвками, снос старых неиспользуемых строений и ветхих деревьев.

Также жители просят благоустройство дворовых территорий, установку детских площадок. Все замечания граждан зафиксированы. Проблемы, которые можно было устранять в короткое время, решались на месте управляющей компанией и ресурсоснабжающими организациями. В одном из домов не покрашены стены, не убирается подъезд, установлены старые почтовые ящики, висят интернет-сети, при этом тариф управляющей компании составляет 16 рублей за квадратный метр. Подобных ситуаций быть не должно, — сказал Юрий Гоцанюк.

По его словам, после совещания по проблемным вопросам города будут решаться все недочеты в многоквартирных домах Красноперекопска.