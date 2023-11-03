Премьер-министр Крыма проверил ряд строящихся объектов в районах Республики

В Крыму продолжается строительство и капитальный ремонт врачебных амбулаторий, фельшерско-акушерских пунктов, детских дошкольных учреждений. Сегодня премьер-министр РК Юрий Гоцанюк осмотрел ряд таких объектов.

В селе Клепинино Красногвардейского района идёт капитальный ремонт здания Клепининской врачебной амбулатории. Это кровля, фасад, инженерные сети, ограждение территории с благоустройством, внутренняя отделка. Строительная готовность объекта – 80%, — расказал Юрий Гоцанюк.

В селе Восход Красногвардейского района проводится капитальный ремонт главного корпуса стационарно-лечебного корпуса.

Проведены работы по фасаду, окнам, инженерным сетям, укладка плитки на первом и втором этаже, демонтажные работы в цокольном этаже, монтаж силовых кабелей, монтажные работы системы вентиляции. Все работы должны быть проведены, чтобы сдать объект согласно графику. В пгт Азовское Джанкойского района идёт капитальный ремонт здания отделения сестринского ухода с паллиативными койками. На сегодня практически проведен ряд работ. В частности, внутренняя отделка, внутренние инженерные сети, фасад, кровля. Также выполняются работы по монтажу радиаторов отопления, укладка линолеума, шпаклёвка стен, монтаж кондиционеров, — отметил глава республиканского Совмина.

В Джанкое, на улице Московской идёт строительство детского сада на 260 мест.

Проведены работы по демонтажу старого здания, монолитный каркас здания, стены, перегородки, кровля, внутренние инженерные сети. Продолжаются работы по шпатлевке и окраске стен, облицовка стен и полов плиткой, электромонтажные работы, устройство фасада. Строительная готовность объекта составляет 60%, — поделился впечатлениями Юрий Гоцанюк.

Еще один детский сад (на 150 мест) возводят в селе Победное Джанкойского района.

На сегодня выполнены работы по окнам, фасаду и внутренним инженерным сетям. Также идут работы по штукатурке стен коридоров и холла, монтаж слаботочной системы, устройство вентилируемого фасада, наружные инженерные сети, — уточнил Юрий Гоцанюк.

В Красноперекопске идёт строительство крупного водоочистного сооружения, которое реализуется в рамках национального проекта России «Чистая Вода». Проектная мощность ВОС — 15 тыс. куб. м3/сутки. Ожидаемый срок введения в эксплуатацию — 2024 год.

Дал поручение увеличить количество рабочих до 120 человек, чтобы до конца декабря не было отставаний по строительству. Результатом реализации этого объекта будет улучшение качества подаваемой воды для Красноперекопска и Красноперекопского района, — подытожил премьер-министр Крыма.

Фото и материалы: пресс-служба председателя Совета министров РК.