Премьер-министр РФ Михаил Мишустин: Опыт Крыма помогает в интеграции новых субъектов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед Госдумой с отчетом о работе Правительства за 2023 год, уделил отдельное внимание интеграции новых субъектов в российское правовое поле. Для этого, по его словам, потребовалось принятие порядка 60 законов.

Серьезно помогли ускорить эти шаги опыт и практики, полученные в Крыму. Где только в прошлом году построено или отремонтировано свыше 60 объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. Открылись 16 новых детских садиков и школ, 3 спортивных комплекса. Все эти изменения происходят буквально на глазах самих крымчан, – отметил Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что такой же уровень жизни будет доступен в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожских областях.

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