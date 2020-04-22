Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел онлайн-совещание с руководителями регионов

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в заседании Президиума Координационного совета по борьбе с распространением короновирусной инфекции на территории РФ под председательством Михаила Мишустина. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи.

Открывая заседание, Михаил Мишустин отметил, что необходимо обсудить готовность системы здравоохранения к борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в субъектах Российской Федерации, в том числе, вопросы обеспеченности медицинских организацией всем необходимым оборудованием.

Президент РФ Владимир Путин дал соответствующее поручение и Правительство определило срок его исполнения – до 28 апреля. Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными. В конце января, понимая возможные риски распространения коронавирусной инфекции, мы приняли ряд упреждающих мер. Тогда же у глав субъектов Российской Федерации была запрошена информация о готовности медицинских учреждений и соответственно расчеты для оказания финансовой помощи, которая требуется для расширения коечного фонда, — сказал Премьер-министр.

При этом Михаил Мишустин отметил, что по официальным расчетам Правительством РФ было выделено более 33 млрд рублей на перепрофилирование коечного фонда медицинских организаций.

К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов Российской Федерации отнеслись к этой задаче формально. Расчеты некоторых регионов вовсе не подтвердились. Это привело к тому, что в марте пришлось уточнять потребности по оснащению коечных мест, — уточнил Председатель Правительства.

По мнению Михаила Мишустина, требуется оперативно ускорить темпы кассового освоения средств, выделенных регионам для выполнения поручения Главы государства.

17 апреля мы не только довели дополнительно более 32 млрд рублей регионам, но и расширили возможности использования этих средств. В том числе, на установку специального медицинского оборудования и закупку средств индивидуальной защиты для медиков. В то же время процесс раскассирования доведенных средств идет недопустимо медленно. В ряде регионов кассовое исполнение составляет менее 10%. Необходимо оперативно нарастить темпы. Регионы должны быть максимально готовы оказывать квалифицированную помощь заболевшим, — подчеркнул Премьер.

Кроме того, в ходе заседания Михаил Мишустин обратил внимание на важность формирования медицинских бригад, готовых работать с зараженными коронавирусной инфекцией. Председатель Правительства поручил Главам регионов проконтролировать укомплектованность медицинскими кадрами, в том числе, среднего медперсонала. При необходимости привлечь сотрудников медицинских ВУЗов и училищ.

Фото и материалы: Управление информации и пресс-службы Главы РК.