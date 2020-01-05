Премьера Крымского государственного театра юного зрителя – музыкальное шоу «Щелкунчик»

Представление по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» музыкальное шоу «Щелкунчик» в евпаторийском Крымском государственном театре юного зрителя презентовали в рамках цикла новогодних премьер.

Это рождественская история о волшебном мире детских грез, которая дарит зрителям незабываемое ощущение праздника. Спектакль режиссеров — заслуженных деятелей искусств Крыма Анастасии и Сергея Пермяковых по произведению Гофмана завораживает и приглашает в страну, где правит любовь, верность, дружба и все то, что делает нашу жизнь ярче, интереснее и волшебнее. Сюжет традиционен — постановщики решили не уходить от канонического прочтения всем известной сказки, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК. — Красочные костюмы, декорации и видеопроекции перенесли зрителей в волшебный мир Гофмана, а поучительный сюжет еще раз напомнил, что по-настоящему красивыми нас делает не привлекательная внешность, а сострадание, смелость и доброта.