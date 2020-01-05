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Премьера Крымского государственного театра юного зрителя – музыкальное шоу «Щелкунчик»

Премьера Крымского государственного театра юного зрителя – музыкальное шоу «Щелкунчик»

Опубликовал: КрымPRESS в Театры Крыма 12:13 05.01.2020

Представление по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» музыкальное шоу «Щелкунчик» в евпаторийском Крымском государственном театре юного зрителя презентовали в рамках цикла новогодних премьер.

Это рождественская история о волшебном мире детских грез, которая дарит зрителям незабываемое ощущение праздника. Спектакль режиссеров — заслуженных деятелей искусств Крыма Анастасии и Сергея Пермяковых по произведению Гофмана завораживает и приглашает в страну, где правит любовь, верность, дружба и все то, что делает нашу жизнь ярче, интереснее и волшебнее. Сюжет традиционен — постановщики решили не уходить от канонического прочтения всем известной сказки, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК. — Красочные костюмы, декорации и видеопроекции перенесли зрителей в волшебный мир Гофмана, а поучительный сюжет еще раз напомнил, что по-настоящему красивыми нас делает не привлекательная внешность, а сострадание, смелость и доброта. 

Премьера Крымского государственного театра юного зрителя – музыкальное шоу «Щелкунчик»

Премьера Крымского государственного театра юного зрителя – музыкальное шоу «Щелкунчик»

В шоу задействованы более 50 человек – артисты Крымского театра юного зрителя и коллективы детского театра «Золотой ключик».

Премьера Крымского государственного театра юного зрителя – музыкальное шоу «Щелкунчик»

Ближайшие представления состоятся 6 января, в 10:00 и 13:00.

Премьера Крымского государственного театра юного зрителя – музыкальное шоу «Щелкунчик»

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

Премьера Крымского государственного театра юного зрителя – музыкальное шоу «Щелкунчик»

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